Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:36

  Frant написав:Проте корупція і безграмотність вищих чиновників - це норма, для пшенично олійної держави.
Реус, а де ви живете, взагалі?
Ви в курсі, що тут війна, Київ на третину сидить без опалення, вся країна без електроенергії? В курсі???

Особисто я мешкаю в Києві. Якщо сидіти та не діяти, то звісно будеш без е/е та опалення. Всі успішні держави проходили через це. Вас послухати, то треба йти на цвинтар, та підбирати собі місце :D Зараз йде дуже жорстока війна з противником, який набагато переважає в озброєнні та моб. ресурсі. Успіх України в тому, що москалі не можуть нас зламати. Однозначно, що ми вийдемо з війни країною, яка буде набагато сильнішою, чим у 2022 році. А сильних поважають та інвестують.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.

О каком величии вы тут вещаете???

О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.

Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.

Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.

аплодирую стоя

А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту і стосується країни (а не КРЖН). Це уривок із коментаря Тараса Чмута у Facebook, який він написав у липні 2023 року. Він виник як відповідь у дискусії про те, чи можна вважати Україну «великою» державою через її здатність протистояти агресії, та про системні помилки в підготовці до війни.
Ось повний текст цього допису (цитується мовою оригіналу):
"...большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война. А мы забивали хер и рассказывали, что "партнеры нагнетают".
О просранном юге? Просранном небе? О сотнях тысяч погибших и покалеченных? О миллионах беженцев? О разрушенной экономике и жизни?
Потенциал страны огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал страны огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. Вопреки системе, вопреки государству, вопреки обстоятельствам.
И если мы не сделаем выводов — мы просто исчезнем как вид. Потому что второй раз "вопреки" может не сработать".
Ці слова стали резонансними, оскільки Тарас Чмут часто критикує відсутність системних реформ в оборонному секторі та закликає до розбудови професійної армії за західними стандартами. Ох, вже ці копіпастери...
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:17

  Бетон написав:большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.

О каком величии вы тут вещаете???

О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.

Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.

Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.

Більшість країн Європи не здатні захистити свою територію. У них надія тільки на США, яка тане з кожними заявами трампа. На сьогодні тільки завдяки Україні на їх території поки що немає війни. Якщо рф почне війну на території ЄС,то мобілізовувати не буде кого, тому що кордони відкриті і це буде катастрофою для них. Ви стійкий тільки тому, що поки немає можливості перетнути кордон офіційно. Ви мрієте виїхати з України, але це не так просто. Якби була можливість, то більшість чоловіків 23-60 виїхали б. І не було б 800 т. ЗСУ. Тому закриті кордони це не популярне, але правильне рішення держави, яке було необхідне для захисту. Тому інвестиції прийдуть у сильну державу, (в т.ч. і на КРЖН) яка здатна до опору рф.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23

  ihorkyiv написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.

О каком величии вы тут вещаете???

О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.

Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.

Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.

аплодирую стоя

А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту і стосується країни (а не КРЖН). Це уривок із коментаря Тараса Чмута у Facebook, який він написав у липні 2023 року. Він виник як відповідь у дискусії про те, чи можна вважати Україну «великою» державою через її здатність протистояти агресії, та про системні помилки в підготовці до війни.
Ось повний текст цього допису (цитується мовою оригіналу):
"...большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война. А мы забивали хер и рассказывали, что "партнеры нагнетают".
О просранном юге? Просранном небе? О сотнях тысяч погибших и покалеченных? О миллионах беженцев? О разрушенной экономике и жизни?
Потенциал страны огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал страны огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. Вопреки системе, вопреки государству, вопреки обстоятельствам.
И если мы не сделаем выводов — мы просто исчезнем как вид. Потому что второй раз "вопреки" может не сработать".
Ці слова стали резонансними, оскільки Тарас Чмут часто критикує відсутність системних реформ в оборонному секторі та закликає до розбудови професійної армії за західними стандартами. Ох, вже ці копіпастери...

Мама тебе не говорила, что врать нехорошо?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:24

  Frant написав:
  reus написав:Тому інвестиції прийдуть у сильну державу

Від кого, перепрошую??? і де ви бачите "сильну державу"???
  Бетон написав:Во всём мире безопасность строится на свободе, конкуренции, сильной экономике и технологичном вооружении

Бред.
Почитай историю второй мировой войны, кто создал и масштабировал лучший средний танк второй мировой войны и лучший 120 мм-миномет? Почитай, как развивалось американское танкостроение, была ли там конкуренция, или все делалось под общим контролем и координацией американского государства. Пень ты неотесанный, вместе с ККЦ - два полуграмотных позорища.

  ihorkyiv написав:А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту

Беее, він же Бетон - звичайний брехливий рил-новобудівець, якому глибоко начхати на свою державу.

Так это вранье.
Взял мой текст и чмуту приписал.
Чему ты радуешься?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:38

  Бетон написав:Мама тебе не говорила, что врать нехорошо?

Повторяй себе эту фразу почаще )
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:38

  reus написав:
  Бетон написав:большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.

О каком величии вы тут вещаете???

О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.

Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.

Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживаетccc не благодаря, А ВОПРЕКИ.

Більшість країн Європи не здатні захистити свою територію. У них надія тільки на США, яка тане з кожними заявами трампа. На сьогодні тільки завдяки Україні на їх території поки що немає війни. Якщо рф почне війну на території ЄС,то мобілізовувати не буде кого, тому що кордони відкриті і це буде катастрофою для них. Ви стійкий тільки тому, що поки немає можливості перетнути кордон офіційно. Ви мрієте виїхати з України, але це не так просто. Якби була можливість, то більшість чоловіків 23-60 виїхали б. І не було б 800 т. ЗСУ. Тому закриті кордони це не популярне, але правильне рішення держави, яке було необхідне для захисту. Тому інвестиції прийдуть у сильну державу, (в т.ч. і на КРЖН) яка здатна до опору рф.

Потужно
Вы уже защитили(ценой крови там, или оторванных своих конечностей) от бурятов те сельхозугодья, на которых вы выкручивали руки по зарплате своим наёмным рабочим, хвастаясь этим тут на форуме, зарабатывая немалу копийчыну для инвестиций в КРЖН?
Или ваше отсутствие тут несколько годков совпало с вашим купанием в тёплых морях юга европы? :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 15:32

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нерухомість на заході України: що відбувається на ринку
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:24

далі

  reus написав:
  Frant написав:Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???

"Україна розквітне - ми в це віримо!"

Вистояти у такій війні і з таким противником чотири роки, я вважаю, що далеко не кожна країна Європи здатна.

а далі?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:05

  flyman написав:
  reus написав:
  Frant написав:Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???

"Україна розквітне - ми в це віримо!"

Вистояти у такій війні і з таким противником чотири роки, я вважаю, що далеко не кожна країна Європи здатна.

а далі?

А дали автору потужного опуса пятнадцать лет на добыче урана в районе Вольногорска
