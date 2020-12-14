Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в різних містах України
Щоб купити однокімнатну квартиру у Львові, Луцьку й Ужгороді необхідно відкладати повну середню річну зарплату протягом 8–8,5 років, а у Києві – 7,7 року. Для порівняння у Харкові ця цифра складає 3,5 року, а у Дніпрі – 4,5 року.
Наразі найбільш доступне житло у прифронтових регіонах. У Запоріжжі середня однокімнатна квартира «коштує» 2,4 року заробітку, а в Миколаєві – 3,4 року.
Яка ситуація на ринку оренди
У Харкові оренда однокімнатної квартири в середньому «з’їдає» приблизно 20% середньої зарплати, у Києві – близько 50%, у Львові – 60–80% залежно від професії, в Ужгороді – до 80%, а для касирів, продавців та барист ця цифра може сягати й 96–98%.