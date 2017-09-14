RSS
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:21

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:...... Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))

Я нічого не зрозумів що ви тут написали.
Ну і ладно...

Так все понятно, вроде:
>>> Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн.
Значит: еще 2-3 недели - и всьо.

Хотя - слухи ходят, что "кубышки" еще на 15 месяцев точно хватит...

Ні, все має свою ціну. ) як там кредити, Хантер? Андрій по друку коштів вже відпав, зявилося нове 5-10$ видобуток, а ви як у ростові? Сімейна квартира в кредит на 30 років ок? Може за сво більше? Жінці буде легше ) та і лада біла )
50000$ одноразово, поки не 200фублів/$, замість 500€ помісячно від німців? Чим не стимул )))
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:36

  stm написав:зявилося нове 5-10$ видобуток

Це зовсім не нове і не зявилось. В цьому питанні я розбирався десь в 2015 і розібрався. Зняв лапшу з вух і взнав приблизно реальні цифри а не фантазії.
Ок. Ваша цифри? Собівартість добутку нафти в РФ в середньому по вашому - в студію!
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:52

  andrijk777 написав:
  stm написав:зявилося нове 5-10$ видобуток

Це зовсім не нове і не зявилось. В цьому питанні я розбирався десь в 2015 і розібрався. Зняв лапшу з вух і взнав приблизно реальні цифри а не фантазії.
Ок. Ваша цифри? Собівартість добутку нафти в РФ в середньому по вашому - в студію!

Я вже озвучила 40$, старих колись офігенних скважин. А нових офігенних на 5-10$ за барель не відкрили, мабуть хотіли малі нафтобидобувні, але ж ковід, то... ) надайте будь-ласка дані вашого вивчення питання за 2015 рік)
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:56

  pesikot написав:Хімзавод в Смоленській області отримав масштабні руйнування після атаки, - аналітики
"У результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за їхніми даними, у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри.

"Через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів", - зазначають вони.


Офіційно: "Фламінго" пошкодили цех російського ракетного заводу у Воткінську – супутникові знімки
Український удар далекобійними крилатими ракетами "Фламінго" пошкодив об'єкт на російському ракетному заводі у Воткінську, написав Генеральний штаб ЗСУ.

Він підтвердив, що у результаті ураження сталось руйнування виробничого цеху №22 на підприємстві. Атака по заводу в Удмуртії сталась у ніч проти 21 лютого.

"Фуфломінго" (с) ...

"Не пройшло і пів року". А де решта фламінгів (серпень 2025: "було виготовлено 211 екземплярів, зараз одна на добу, а з жовтня - по 7 на добу").
До речі на картинках з супутника у того заводу ще багато цехів цілих, потрібно добивати. Чому ж друге, третє... десяте фламінго туди не летять? А ще єбалуга з шахідами досі ціла і ямальський хрест, і ще багато-багато трансформаторів та ТЕЦ на росії.... Зима закінчується, а "блекаут у москві" побачив тільки малесенький Бєлгород.
Важко, важко фламінгам з Ізраіля долітати до цілей, двушки якось легше залітають.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 20:13

  Schmit написав:Зима закінчується, а "блекаут у москві" побачив тільки малесенький Бєлгород.

малесенький ? ... )

Тобто, ти триндів і триндиш свідомо, навіть попри факти
Все одно принижуєш успіхі )

PS. Що, ніяк не можеш дійсність прийняти, бо дурний ?
Чи за гроші пишеш ? )
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини оголосили підозри
Правоохоронці повідомили про підозру командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ та начальнику управління Служби безпеки України на Житомирщині. Про це написав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Підозрювані є фігурантами справи про розкрадання бюджетних грошей на зведенні захисних конструкцій для авіації, зокрема на оперативних аеродромах.


Цікаво почути коментарі sashaqbl ...
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 20:50

  pesikot написав:
  Schmit написав:Зима закінчується, а "блекаут у москві" побачив тільки малесенький Бєлгород.

малесенький ? ... )

Тобто, ти триндів і триндиш свідомо, навіть попри факти
Все одно принижуєш успіхі )

PS. Що, ніяк не можеш дійсність прийняти, бо дурний ?
Чи за гроші пишеш ? )

"Станом на квітень 2024 року населення Бєлгорода становить приблизно 328 482 особи", тому так, порівняно з усіма українськими містами, які безперервно страждають від блекаутів - малесенький. Це зрозуміти тобі клепки вистачить?
