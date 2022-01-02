там есть (проверь) 2 блока: "Додано вручну" и "З шаблону". Были оплаты из первого блока?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:33
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:12
Re: Банк Альянс
Не знаю де ти прочитав про пільгові періоди 62/92 дні, коли банк на своїх ресурсах зазначає "до 92 дні".
Я погашаю все, що відображається в застосунку для погашення в поточному місяці. Проблем немає.
|