Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 22:09

flysoulfly
Вітаємо! Нагадуємо, що починаючи з 01.03.2026, картки, термін дії яких завершився у період 02.2022 – 01.03.2026, більше не зможуть використовуватися для будь‑яких операцій. Це також стосується токенізованих карт та активних підписок, оформлених на них.
PUMB
Представник банку
Представник банку
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:12

Re: ПУМБ

«200 грн на старт» від ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/200-hrn-na-start-vid-pumb
З 2 по 31 березня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2279
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:38

Re: ПУМБ

Сплачуй карткою ПУМБ від Mastercard та отримай -8% на Apple
https://news.finance.ua/ua/splachuy-kar ... 8-na-apple
З 02 березня до 10 березня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2279
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:14

Re: ПУМБ

поповнення мобільного за особовим рахунком у застосунку - кишмишу не дає? Не зважаючи на те, що формально підпадає під умови
TipTop
 
Повідомлень: 82
З нами з: 26.05.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:46

  TipTop написав:формально підпадає під умови

Про які з умов мова?
klug
 
Повідомлень: 9060
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:30

kharkov
Вітаємо! Для протермінованої пластикової картки клієнту доступна дія «Закрити картку» у Деталях рахунку. Закриття здійснюється через стандартний процес закриття картки. Вона не зникає автоматично, аби клієнт спочатку побачив в застосунку причину не активності картки і потім можна закрити її.
PUMB
Представник банку
Представник банку
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:44

TipTop
Вітаємо! Дякуємо за запитання. Кешбек нараховується лише за оплату комунальних платежів через мобільний застосунок ПУМБ по створеним банком шаблонам в меню "Комунальні послуги". Кешбек не нараховується на операції здійснені через «Оплату по реквізитам» або платежі категорії "Інші послуги".
PUMB
Представник банку
Представник банку
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 693694695696
Форум:
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

