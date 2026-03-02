Як ШІ змінює світ

rjkz написав:Звичайно, це буде залежати від економічного зиску
От в цьому і суть. На мій розсуд, так швидко роботи не замінять всіх людей-робітників, бо в чому економічний зиск для економік окремих держав, якщо люди не будуть заробляти, а відповідно й споживати як раніше?
a_kikosh написав:люди втомлені, налякані та налаштовані критично.
І не дивно. Перше. Зміни відбуваються все швидше. Маю припущення, що навіть тим, хто "в темі", все складніше охопити й протестувати ці зміни. Друге. Все більше новин про скорочення, що відбуваються на фоні запровадження ШІ-технологій. Тож люди звісно і налякані, і втомлені, і скептично налаштовані до цього бурхливого розвитку.
Ось приклади великих компаній, які або вже почали або повідомили про скорочення штату через впровадження ШІ-технологій:
Amazon: Планує скоротити понад 500 000 робочих місць, замінюючи їх роботами та автоматизацією для 75% операцій. Microsoft: Провела скорочення тисяч співробітників (включаючи травень 2025), перенаправляючи ресурси на ШІ-розвиток.
Intel: Звільнила понад 39 000 працівників через ШІ та скорочення витрат. Meta: Скоротила понад 1000 посад у підрозділах Reality Labs та Superintelligence Labs, фокусуючись на ШІ-пристроях.
Block: Звільнила понад 40% штату (це близько 4000 осіб) через автоматизацію ШІ.
Також про скорочення через ШІ оголосили Paramount (25% персоналу), Klarna, IBM, Google, Salesforce, CrowdStrike та Canva.
Таку відповідь за секунди видала ШІішка perplexity.
І це невеликий перелік з великих. А скільки малих. І виходить це тільки початок? Якщо скорочення набиратимуть обертів, то криза не за горами.
lexxi написав:Якщо скорочення набиратимуть обертів, то криза не за горами.
Додам кілька власних думок з цього приводу. Бо форум так розумію для того і є, щоб ними ділитись. І от чесно, вся ця движуха з розвитком ШІ стимулює більше ділитись власними міркуваннями Кількість скороченого персоналу зростатиме, не всі швидко знаходитимуть нову роботу (вік, зростання конкуренції в певних сферах), зростатимуть й ряди малозабезпечених верств населення. В свою чергу зростатимуть витрати на їх утримання, різні соц.допомоги, виплати по безробіттю тощо. Одночасно зростатимуть неповернення кредитів. В тих же штатах у багатьох як не іпотека, так якийсь споживчий кредит. Зі зниженням рівня доходів споживання теж знижуватиметься. Все це чим не причини для фінансової кризи? А від неї ж можуть постраждати всі ті компанії, хто так активно скорочував персонал. Отже, очевидне питання: чи варто було починати?
Якщо хтось думає інакше, буде цікаво почитати протилежну думку.
Ви це бачили? Читаю новини про ChatGPT і просто очі на лоб лізуть від прогресу. Виявляється, OpenAI готує якісь "naughty" режими для дорослих. Серйозно?!
ChatGPT готує нову функцію для дорослих https://www.androidauthority.com/chatgp ... n-3644612/ ШІ вже реально лізе до нас у ліжко Сьогодні ми вчимо нейронку фліртувати, а завтра що реальні людські стосунки стануть занадто складними, бо чат-бот завжди каже те, що ти хочеш почути?
lexxi написав:Ось приклади великих компаній, які або вже почали або повідомили про скорочення штату через впровадження ШІ-технологій:
