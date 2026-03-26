ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 09:25

  VASH написав:Давно не користувався кредитною карткою «всеМОЖУ», 4 лютого відновив використання. За цей період банк за своєю ініціативою двічі підвищував мені кредитний ліміт. На теперішній час, кредитний ліміт за карткою використано майже в повному обсязі (тобто тіло кредиту майже співпадає із наданим кредитним лімітом). Разом з тим, у посиланні на картці зазначено «Щоб залишитися в пільговому періоді, внесіть *****грн до 18.00 до 30.03.2026», при цьому зазначена сума (*****грн) суттєво менша за розмір використаного кредитного ліміту (відповідає першому етапу підвищення КЛ). Остання операція за карткою -Дата виконання (Дата постінгу) 2026-03-25
Так мені сплачувати суму повного погашення, чи рекомендовану в посиланні на картці?


Витрати лютого мають бути сплачені до 30/03, тому орієнтуйтеся на суму вказану в "щоб залишитися в пільговому періоді" (не на мінімальний платіж, а саме на суму)
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 09:33

Платить то что пишет банк чтобы оставаться в грейсе. У вас ведь были траты в марте. Вот их надо погасить до 30.04. а в марте чтобы остаться в грейсе гасите только траты февраля. Обычно банк их пишет честно
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 13:42

Шановні, наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00», тобто якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати? За попереднім досвідом Дата виконання (Дата постінгу) за операціями – наступний день після Дати транзакції.
Наперед вдячний
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:13

  VASH написав:наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00»
Дуже критично.

  VASH написав:якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Так. Поповнення буде проведено наступним днем, тобто 31.03.2026.

  VASH написав:Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати?
Я погашаю картку СЕП, користуюся грошима одразу.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:17

  VASH написав:Шановні, наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00», тобто якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???


Швидше за все буде "попадалово"

  VASH написав:Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати? За попереднім досвідом Дата виконання (Дата постінгу) за операціями – наступний день після Дати транзакції.


Якщо це звичайний розрахунок карткою, то можна користуватися в цей же день, дочекавшись у застосунку інформації про оновлення пільгового періоду до 30/04. Зазвичай ПУМБ доволі швидко оновлює цю інформацію.
