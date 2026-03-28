Искатель
Вітаємо! Дякуємо за запитання. У кожного партнера є свій індивідуальний термін обробки і зарахування кешбеку, що можна перевірити у застосунку. Інколи це займає навіть до декількох місяців очікування.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 16:09
Искатель
Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:11
хочу поповнити картку ПУМБ з картки іншого банку, ввожу реквізити - "бла-бла-бла" й що? правильно, після підтвердження в банку, звідки планую оплатити кошти - "Веб-сторінка недоступна". коли запрацює?
оце реально глюк, якого немає бути...
от в Моно немає такої проблеми, все швиденько. вже не кажу, що Моно пам'ятає картки, з яких стягуєш...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 27 бер, 2026 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:13
Shaman
Вітаємо!
Надішліть, будь ласка, скриншот нам у приватні повідомлення, аби ми мали можливість все перевірити.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:22
Додано: Суб 28 бер, 2026 11:45
Ви або не розумієте, про що я, або робите вигляд, що не розумієте. Я не про "термін обробки і зарахування". Я про те, що після того, як клієнт скористався "Крамницею кешбеків", у додатку PUMB Online не залишається навіть найменшої згадки про це.
Це взагалі нормально? Чи це зроблено спеціально, у розрахунку на те, що людина забуде?
Це дрібне шахрайство з боку банку або ознака ... як би це поделікатніше сказати... "дуже сильної неклієнтоорієнтованості".
І це дуже сильно кидається у вічі.
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:21
Искатель
Якщо за покупку через "Крамниці кешбеків" було нараховано кешбек (або він перебуває в обробці), то ця інформація відображається у розділі "Вигоди" - "Крамниці кешбеків" - "Історія" (у правому верхньому куті значок годинникової стрілки).
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:32
В тому то і справа, що не відображається після замовлення, тому і доводиться писати/дзвонити у підтримку, щоб вони нарахували.
Додано: Суб 28 бер, 2026 21:22
lloydbanksua, яким браузером користуєшся? Є блокувальники реклами й треків?
Додано: Суб 28 бер, 2026 21:27
Додано: Нед 29 бер, 2026 07:07
lloydbanksua, ну ось тобі й відповідь на твій інцидент.
Застосунок банку генерує спеціальне посилання, в браузер чи блокувальники реклами в посиланні прибирає "зайве". Тому ПУМБ не бачить, що ти скористався пропозицією з "Крамниці кешбеків".
PUMB, я раджу вам у застосунку на видному місці доти текст щодо цього.
