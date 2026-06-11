Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.
На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.
Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.
Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.