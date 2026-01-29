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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18073180741807518076
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:23

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.

Та пофіг кого ти там бачиш причиною. Мова про те щоб ти «гадив» в одному місці, тут. Оті всі при*** «скоро ці 3 міста будуть окуповані», і оте все про ЗЕ. А валютна гілка взагалі свята.

Та жах, осквернив валютну гілку десятисекундним відео з коментарем президента про курс валюти - яка "гидота". А неадекватна реакція деяких дебілів на те відео - не "гидота".
Schmit
 
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  #<1 ... 18073180741807518076
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