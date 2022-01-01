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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:24
🍏 🍅 🌽 Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн за спеціальним курсом з 9:30 до 17:00.
🍇 Як скористатися пропозицією?
У застосунку MyRaif 👉 обирайте розділ Інше ⏭️ Обмін валют.
🥗 Ліміт на збір урожайної валюти становить до 250 тис грн:
🍉 до 50 тис грн/міс із розміщенням на поточний/картковий рахунок.
🍐 до 200 тис грн/міс на депозит, терміном на 3 міс.
🐝 Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 08:31
Знову ж таки...
"Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн"
Є дві гривневі картки. Встановлені два мобільні додатки/застосунки (тобто банк вдвічі мобільніший за будь який інший український банк (крім Альянсу)). Як купити валюту на поточний/картковий рахунок без відвідування відділення?
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Hennady
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:38
тільки в старому додатку
Hennady написав:
Знову ж таки...
"Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн"
Є дві гривневі картки. Встановлені два мобільні додатки/застосунки (тобто банк вдвічі мобільніший за будь який інший український банк (крім Альянсу)). Як купити валюту на поточний/картковий рахунок без відвідування відділення?
:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют"
"зарахувати" - вибіраєте куди
"сума зарахування" - $$$
"продовжити"
...
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09
"тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют""
видає повідомлення "немає відповідного рахунку"
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Hennady
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:18
Hennady написав:
"тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют""
видає повідомлення "немає відповідного рахунку"
открыть не пробовали ?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:23
Hennady написав:
"тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют""
видає повідомлення "немає відповідного рахунку"
перша вкладка "головна"
"персональні пропозиції": "поточний рахунок для виплат" - відкрити
вже існуючі (відкриті раніш) поточні для виплат рахунки Райф потихеньку сам закриває, якщо давно неактивні
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 06 сер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:28
Все, всім дякую...
"открыть не пробовали ?" - пробував... заходжу у вкладку рахунки і... нічого. ніби ж логічно.
а тут ось воно що... "персональні пропозиції": "відкрити поточний рахунок для виплат"
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Hennady
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:36
Hennady Добрий день!
Здійснити купівлю валюти дистанційно можливо з розміщенням на депозит або на поточний рахунок "Для виплат". Для відкриття депозиту в Raiffeisen Online, Вам достатньо перейти до розділу "Більше", обрати вкладку «Депозити» - натиснути на плюсик - депозит «Строковий» - потрібну валюту (долар/євро), умови та натиснути «продовжити» - ознайомитися з умовами договору та підписати.
Відкрити поточний рахунок «Для виплат» можливе в декілька кліків: Головне меню – Персональні пропозиції – поточний рахунок «Для виплат» - Відкрити рахунок.
Для подальшого обміну валют, виконуєте прості дії у додатку розділ «Платежі» - «Обмін валют».
Звертаємо увагу, що купити валюту можливо:
1)з подальшим розміщенням на депозит "Класичний" в USD або EUR з лімітом 200 тис. грн. в місяць
та
2) валютообмін з лімітом 50 тис. грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок в USD або EUR.
Отримати валюту з рахунку можливо у будь-якому відділенні Райфу без комісій за попереднім замовленням, через один робочий день. Для цього достатньо написати до чату MyRaif чи Raiffeisen Online і зарезервувати необхідну суму, в рамках ліміту 100 000 грн/день в еквіваленті.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:41
RaifHelp
moveton написав: RaifHelp написав:
Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати ... для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.
А можно ли? Говорят, что с конца июля переводы через TransferGo в Райфе заблокировали. А Wise и до этого не работал.
, так что про переводы-то? Сейчас попробовал, и действительно и на TransferGo теперь говорит "картка заблокована" (хотя заблокирована на самом деле возможность оплаты на MCC 4829). Или тут казуистика: переводить можно теми сервисами, которые обеспечивают такую возможность, но таких сервисов нет?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:43
Hennady
У них в мобайл один із найзапутаніших/неінтуїтивних інтерфайсів які я бачив.
Втім, паралельне існування двох мобайл додатків як би натякає...
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