Банк Глобус
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 сер, 2025 07:44
jeykoxc написав:
Хтось вже відкривав карту visa у глобусі?
А нахіба вона тут потрібна, просто цікаво?
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:45
Оппа
прийшов пуш
ще 1 бєглєц від МС?
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:53
А як же МС Більше?
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:04
Подскажите пожалуйста в каких тумбах тут пополнять кредитку налом чтобы сразу на счет заходило и без комиссий?
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:17
ВIВ, EasyPay и City24
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:23
Жлобус і його 400к
Цікаво, що розділ з лімітами зробили, а цей там показати не захотіли. А розрахуватися карткою у магазині він теж тепер не дасть?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:09
По карткам глобусплю й глобусплюлайт sms не безкоштовні ? дефолтно не відключені ?
Додано: Нед 31 сер, 2025 07:44
Дефолтно відключені.
Безкоштовні сповіщення приходять у додаток, в ньому ж можно підключити СМС.
