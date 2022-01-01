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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:07
Amethyst написав: serg1974 написав:
Ого, бывает еще и нежный блок и такой как у меня, сразу? Интересно
да я вааще, уже от думаю, шо банке нуна помагать...
От она блокирует, швыряет клиенту стандартный запрос ПВК/ФТ...
А клиент банке в ответ... отак ласково и нежно:
солнышко моё, шо тебе написать про себя, шобы спасти от НБУ
Тон выбрали конечно веселый, зато текст не слишком понятен
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:40
serg1974
Добрий день!
Хочемо пояснити, що Райф - великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Дуже хочемо розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam.
Щиро очікуємо на зворотній зв’язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:44
RaifHelp написав:
Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Прошу надати вимоги законодавства до такої перевірки: регламент, список підтвердних док-ів, адресу органу для оскарження висновків такої перевірки
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Amethyst
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:52
Вкотре дивуюсь у "активності" Шановних форумчан у цій гілці. Чому? Не вже немає банок без Рашкі? Чи для таких Шановних форумчан гроші не пахнуть? - в сучасності це не в крові?
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valya
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:05
Amethyst
Вітаємо!
На виконання вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банк зобов’язаний забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу – з метою виявлення порогові та підозрілі операції, а також запобігати використанню послуг банку з протиправною метою.
Згідно з положенням частини 6 ст. 11 Закону Банк має право витребувати, а клієнт або представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідні для здійснення перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:10
valya
Добрий день!
Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:17
Однако туфту гонітє!
RaifHelp написав:Amethyst
Вітаємо!
На виконання вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банк зобов’язаний забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу – з метою виявлення порогові та підозрілі операції, а також запобігати використанню послуг банку з протиправною метою.
Згідно з положенням частини 6 ст. 11 Закону Банк має право витребувати, а клієнт або представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідні для здійснення перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Немає в тому Законі про організацію (її регламент) належної перевірки. Банк керується якоюсь іншою (внутрішньою) процедурою, яка в Законі ніяк не описана (тобто підзакона і недоступна для клієнта)... От я про цю процедуру вас і питаю. А також чому ви не вказуєте контакти Держфінмоніторингу який за вами наглядає?!
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Amethyst
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