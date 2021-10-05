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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:21

  lloydbanksua написав:la9 Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:25

  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 21:17

  aanonimovic594 написав:
  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:

ОВДП набагато цікавіші.
nord
 
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  #<1 ... 18192021
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