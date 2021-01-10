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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:50

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  RaifHelp написав: у застосунку"MyRaif",

в додатку "Raiffeisen Online"
У банки використовується одночасно ТРИ застосунки,
Це бімба

ну і в якому з них працює р2р-тягнучка (щоб з іншого банку на Райфкартку без комісії) ?

Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
Amethyst
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  #<1 ... 197198199200
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