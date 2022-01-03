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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

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Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:01

  VASH написав:...відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
...від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)

Вибачте, а навіщо ви це усе робите, навіщо власне вам Райф, а не любий інший банк?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:10

  VASH написав:Пішов третій тиждень, як намагаюся стати клієнтом банку та відповідно відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
Моє питання не вирішується – ні у застосунку банку, ні операторами Тетяна 465, Наталія 641, Анна 13 (Гана 13?), Олександр 23, Діана 661, а ні у відділенні банку за адресою м. Київ, Шевченківське відділення №11 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 32 – посилаються на потребу надання документів, які підтверджують джерело походження коштів. Мобільні оператори наполягають на потребу знову відвідати відділення, а відповідно у відділенні посилаються на те, що документи вони надали на розгляд у відповідний підрозділ банку. Звернення на електрону адресу office@raiffeisen.ua та info@help.raiffeisen.ua від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)


це передвіщення. тікай звідти.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:06

Re: Райффайзен Банк

  акет написав:Приложение MyRaif лежит, половина разделов не работает,
написать в чат поддержки нельзя,
делал СЭП платежи в банк Альянс, ни один из них не прошел.
Поддержка ответа, два часа прошло, до сих пор никакого не дала.

Вітаємо!
Нам шкода, що у Вас виникли складнощі в користуванні застосунком. Станом на сьогодні, не було зафіксовано масових збоїв в роботі "MyRaif" та доступу до чату підтримки. Ми хотіли б детальніше проаналізувати ситуацію та допомогти Вам з вирішенням питання, для цього просимо написати в особисті повідомлення на цьому порталі Ваш ідентифікаційний код та контактний номер телефону. Будемо очікувати на зворотній зв'язок.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:44

Re: Райффайзен Банк

  VASH написав:Пішов третій тиждень, як намагаюся стати клієнтом банку та відповідно відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
Моє питання не вирішується – ні у застосунку банку, ні операторами Тетяна 465, Наталія 641, Анна 13 (Гана 13?), Олександр 23, Діана 661, а ні у відділенні банку за адресою м. Київ, Шевченківське відділення №11 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 32 – посилаються на потребу надання документів, які підтверджують джерело походження коштів. Мобільні оператори наполягають на потребу знову відвідати відділення, а відповідно у відділенні посилаються на те, що документи вони надали на розгляд у відповідний підрозділ банку. Звернення на електрону адресу office@raiffeisen.ua та info@help.raiffeisen.ua від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)

Вітаємо.
Перш за все, хочемо подякувати Вам за те, що зацікавилися послугами нашого банку. Дуже прикро, що Ваи зіткнулись з такими складнощами на самому старті.
Запевняємо, що Райф зацікавлений в наданні клієнтам послуг високої якості та докладає зусиль для постійного вдосконалення обслуговування.
Бачимо, що Ваш запит знаходиться в роботі менеджера з питань клієнтського сервісу, який активно працює над вирішенням Вашого питання та робить все можливе, щоб допомогти Вам з ним якомога швидше. Зі свого боку додатково зафіксували запит до менеджера, щоб з Вами зв'язались та надали актуальну інформацію стосовно запиту.
Сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:39

  edgar_po написав:це передвіщення. тікай звідти.

100% Почитайте, як інших не випускають і порадійте тому, що Вас зупинили ще на вході.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 21:33

  klug написав:
  edgar_po написав:це передвіщення. тікай звідти.

100% Почитайте, як інших не випускають і порадійте тому, що Вас зупинили ще на вході.


Перш за все, хочемо подякувати Вам за те, що написали це повідомлення.
Запевняємо, що Райф зацікавлений в наданні клієнтам послуг високої якості та докладає зусиль для постійного вдосконалення обслуговування.
Бачимо, що Ваше повідомлення дійшло до менеджера з питань клієнтського сервісу, розбудило його і він наразі активно працює над вирішенням Вашого питання та робить все можливе, щоб допомогти Вам з ним якомога швидше. Зі свого боку додатково зафіксували запит, щоб з Вами зв'язались та надали актуальну інформацію стосовно запиту. Всі мають право на запит та отримання відповіді за своїм запитом.
Сподіваємось на Ваше розуміння
З повагою і турботою, фахівець Валерія та фахівчиня Ігор

P.S. Всі персонажі не є реальними, а будь-яке співпадіння є випадковим
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 21:50

  edgar_po написав:
  VASH написав:Звернення на електрону адресу office@raiffeisen.ua та info@help.raiffeisen.ua від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)


це передвіщення. тікай звідти.

Здається, справжнє передвіщення, це ось:
Наразі Райф переходить на нову платформу
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 21:57

  VASH написав:Пішов третій тиждень, як намагаюся стати клієнтом банку та відповідно відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
Моє питання не вирішується – ні у застосунку банку, ні операторами Тетяна 465, Наталія 641, Анна 13 (Гана 13?), Олександр 23, Діана 661, а ні у відділенні банку за адресою м. Київ, Шевченківське відділення №11 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 32 – посилаються на потребу надання документів, які підтверджують джерело походження коштів. Мобільні оператори наполягають на потребу знову відвідати відділення, а відповідно у відділенні посилаються на те, що документи вони надали на розгляд у відповідний підрозділ банку. Звернення на електрону адресу office@raiffeisen.ua та info@help.raiffeisen.ua від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)

А з Вами якісь банки розривали відносини? Бо схоже на те, що Райф через це ставить додаткові перепони, як "проблемному" клієнту.
1finanсier
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