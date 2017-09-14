pesikot написав:Собственно, это есть одна из главных целей РФ в войне - захват ресурсов А все эти лозугни, типа "защита русскоязычных", "наша церква", не более чем - дымовая завеса для доверчивых дурачков
а що їх ресурси вже закінчились? "захват ресурсов" це теж - дымовая завеса для доверчивых дурачков причина війни - ідеальний шторм який виник через серію помилок лошар-глобалістів, приправлений ілюзіями учасників: одні думали про перемогу за 2-3 дні та показати кузькіну мать ненависним буржуям, а інші повірили в казочку що якщо вівця набє морду зграї вовків то фермери візьмуть її з загону в будинок як рівного партнера
Ти зараз з ким розмовляв ? ) З голосами в своїй голові ?
Вся історія розвитку московитського царства - це захват ресурсів. Є свої ресурси, немає своїх - неважливо
Вже є багато своїх теріторій, немає - неважливо
Головне - захоплювати ще більше.
Нагадую тобі, що в 2014 році все почалось тому що ... раніше в Україні знайшли поклади сланцевого газу і все заверті ... Тому що, московити не хотіли втрачати своє монопольне положення в постачанні газу в Європу (і зараз ти почнешь виправдовувати кацапів)
PS. До речі, українці - не вівці, а леви. Які дають по пихатій, свинячій морді орд кацапів )
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 27 чер, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:........ Майте бога в серці, якщо спиратися на співвідношення пенсіонерів до працівників, треба тільки на пенсії в солідарний фонд віддавати половину заробленого. Але хто сказав взагалі, що солідарний фонд має забезпечувати пенсію розміром з середню зарплату? І навіть половину? Існуючі пенсії - обʼєктивно вимушено низькі, і щось може змінитися тільки десь через покоління, за умови, що будуть створені притомні умови для інвестування коштів пенсійних фондів, додано додатково збір в накопичувальну систему, і тоді рік за роком можна буде перерозподіляти розмір внесків в солідарну систему і в накопичувальну, і так років за 25 вийдемо з пенсійної кризи. Хоча тут багато всяких але все одно.
Бог в серці тут ні до чого. Правильно написал Сибарит:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
viewtopic.php?p=5868417#p5868417. Для хорошей работы любой накопичувальної системи важен эффективный труд работников сегодня. Так же, как и для солидарной. Прошлое осталось в прошлом. Ну а пенсия, действительно, для более-менее нормальной жизни должна составлять хотя бы половину зарплаты. И тут только 2 варианта - либо высокое соотношение работающих к пенсионерам, либо очень высокая производительность труда, которая позволит отдавать в ПФ "половину заробленого", а может, и больше.
Banderlog написав:Важливо знати, що після проходження загальновійськової: — присяга складаєтся обов’язково; — людина отримує статус військовозобов’язаного; — призову не підлягає до 25 років, але може піти добровільно; — відмова або провал заліку — це підстава для відрахування з вишу. — під час практики студентів офіційно вважають військовозобов’язаними — на них поширюються всі статути ЗСУ.
От бачишь, як воно буває, коли ти не хочешь знати закони
Вже давно, кожен чоловік з 16 років - військовозобов’язаний Це не нове, це таке старе, як гімно мамонта
ЛАД написав:....... Не знаю. Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция. Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года.
вот и я не знаю а пишите - "проблемы с пенсиями"... И, опять же, это не "проблема с пенсиям " - это проблема с демографией.
Не занимайтесь крючкотворством, а то так можно и до мамонтов дойти. Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией - так устроит? Но проблема с демографией не только у нас, такая же проблема и в Европе, а в не такой далёкой исторической перспективе будет и во всём мире. И её вряд ли удастся решить. Да и не нужно пока, людей на Земле и так слишком много стало. Но проблему с пенсиями надо решать уже сегодня-завтра.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 чер, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.