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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11914119151191611917
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:45

  ihorsic написав:Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!

оленем будеш якщо його продаси передчасно, історично курс долара відносно гривні росте постійно, хоча бувають відкати
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:23

Олексій Гончаренко - народний депутат

«Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС», — заявила Урсула фон дер Ляєн.
Щоб вступити в ЄС – необхідно виконати умови. Фактично – це і є кластери. Їх 6 штук. Вони включають в себе різні аспекти.

Але 1 кластер – це найважливіший. Його називають Fundamentals, тобто основний, фундаментальний.
Зображення

На малюнку він темно-фіолетовий зверху.

Самі бачите, що туди входить: «Судова система і основні права», «Юстиція, свобода та безпека», «Державні закупівлі», «Статистика», «Фінансовий контроль» + «Економічні критерії», «Функціонування демократичних інституцій», «Реформи державного управління».

Переговори щодо фундаментальних питань розпочинаються першими та закриваються останніми, а прогрес у рамках кластера фундаментальних питань визначатиме загальний темп переговорів.

Тобто відкриття 1 кластера – це великий крок. Але попереду ще дуже багато роботи, і найголовніше – впевнено йти в цьому напрямку.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:16

  ihorsic написав:Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!

Олень, це той, хто зараз біткоїн по 110к купує.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:10

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко - народний депутат

Щоб вступити в ЄС – необхідно виконати умови. Фактично – це і є кластери. Їх 6 штук. Вони включають в себе різні аспекти.

Але 1 кластер – це найважливіший. Його називають Fundamentals, тобто основний, фундаментальний.

А переход на евро, про который в соседней теме втирают, что без этого в ЕС не пустят - это в каком кластере?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:14

moveton нема його, він в примітках. 6 країн досі не перейшли і все в них ок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

які прогнози по євро? Бо треба буде :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:36

  Дюрі-бачі написав:moveton нема його, він в примітках. 6 країн досі не перейшли і все в них ок.

Так я ж сам это в той теме и написал :D Но раз пишут, что надо обязательно, значит, когда их принимали, ещё можно было, а теперь никак. Даже википедия пишет:
Швеции фактически было разрешено использовать правовую лазейку, позволяющую ей не отвечать маастрихтским критериям и не работать в направлении устранения выявленных несоответствий, хотя это государство и обязано вступить в еврозону. Причиной тому служит отказ шведского общества от вступления в еврозону, выраженный на проведённом в стране референдуме, к результатам которого Комиссия относится толерантно. Однако Комиссией было заявлено, что она не потерпит подобного курса от будущих членов Евросоюза

Осталось узнать в какой блок требований это занесли.
moveton
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