RaifHelp написав:Поки чат в "MyRaif" не працює, Ви можете зв'язатись з нами в чаті у Вайбері: https://viber.com/raifhelp_bot - для зв'язку з оператором натискаєте "Інше питання" - "Задати інше питання". Дякуємо за Ваше терпіння💛
Дякую, через вайбер знайшов оператора. А то зайшов у відділення, а менеджер не має можливості закрити рахунок, тільки через чат.
idealstorm Вітаємо! В Райфі наразі діють кілька вигідних програм: 1. Ви можете отримати винагороду за клієнта, який відкриє зарплатний проєкт у Райфі за Вашою рекомендацією. Деталі можна знайти за посиланням: https://raiffeisen.ua/biznesu/rakhunok_ ... mu-proektu . 2. Також Ви можете порекомендувати нам своїх контрагентів або партнерів і отримати до 900 гривень за рекомендацію. Більше інформації тут: https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... erom-banku . Ми регулярно організовуємо акції для клієнтів, щоб Ви могли скористатися вигідними пропозиціями та отримати максимальну користь від послуг.Наші акції охоплюють різноманітні продукти та послуги, що дозволяє заощаджувати кошти або отримувати додаткові переваги. Слідкуйте за новинами, щоб не пропустити найважливішого: https://raiffeisen.ua/stores . З повагою та турботою, фахівець Оксана.
На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявність таких пропозицій для Вас можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".
На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявність таких пропозицій для Вас можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?