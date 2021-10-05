RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 152153154155

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 16:23

  Charter написав:
  flysoulfly написав:
  Charter написав:На сайті банку написано, що платежі через додаток проводяться без комісії, а по факту за переказ з картки на картку беруть комісію 0,5%
:shock: внутрішньобанкові?

Ні, в інший банк.

р2р завжди були тута з коміс 0.5%. Причому ще і працюють через пень-колоду.
СЕПи нашару, анлім, тільки у робочі дні десь до 20:00
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 16:30

  emeta написав:Подскажите, как закрыть старую кредитку с 1% кешбека и открыть новую с 1,5%?
Какая последовательность? Лимит конечно не перенести?
см. viewtopic.php?p=5878658#p5878658
Ліміт по-новому отримувати, через повторний скорінг

Спробуйте спочатку відкрити нову кредитку. Не всім вдається отримати її навіть як дебетку. Частіше це виходить з 2..3 стусана сапорту через Вайбер.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:50

Покупка овдп через дию с августа в этом банке уже невозможна?
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:57

  Amethyst написав:
  emeta написав:Подскажите, как закрыть старую кредитку с 1% кешбека и открыть новую с 1,5%?
Какая последовательность? Лимит конечно не перенести?
см. viewtopic.php?p=5878658#p5878658
Ліміт по-новому отримувати, через повторний скорінг

Спробуйте спочатку відкрити нову кредитку. Не всім вдається отримати її навіть як дебетку. Частіше це виходить з 2..3 стусана сапорту через Вайбер.


А исключения кешбека по старой и новой кредитке одинаковые?

Непонятно зачем вообще два одинаковых продукта Юнексу
Или от старой потихоньку будут отказываться?
вопрос как действовать. Закрытие старой кредитки и отказ от кредлимита может банком быть воспринято с подозрением, как УБКИ понижает рейтинг если отказываешься сам от кредитки
А открывать новую с уже существующий старой кредиткой - лишняя нагрузка в рамках банка.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:52

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.

Може останню цифру треба стерти і написати знов, Чи UA спочатку стерти...

Або :cry: руками введіть ІВАN один раз й збережіть шаблон.

Та ні, там простіша проблема була - глючив таки додаток. Через декілька спроб і паругодин часу його попустило, і нормально потім все перевелось.
