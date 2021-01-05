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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 10:09
alibob написав: Amethyst написав:
Нєє, ну а чоо -- норм. За 5 хв перевипустив пластик на НовуПошту
Подробиці можна?
Доставка безкоштовна?
Іменний пластик чи інстант?
Перевипуск по закінченню терміну дії чи за власною ініціативою?
Дякую
Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.
ПС. Отримувати картки від Райфу стало ще зручніше
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Amethyst
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