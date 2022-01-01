Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 10:09
alibob написав: Amethyst написав:
Нєє, ну а чоо -- норм. За 5 хв перевипустив пластик на НовуПошту
Подробиці можна?
Доставка безкоштовна?
Іменний пластик чи інстант?
Перевипуск по закінченню терміну дії чи за власною ініціативою?
Дякую
Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.
ПС.
Отримувати картки від Райфу стало ще зручніше
Amethyst
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:35
Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
Искатель
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:50
Искатель У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
Amid
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:57
Amid написав: Искатель
У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
Найближчим часом Турція мені (та й Вам, гадаю) не світить.
Але дякую за відповідь.
Для закордонних поїздок, звісно, краще мати пластик.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 12:26
Искатель написав:
Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
Имено в райфе пластик был очень нужен - для каруселей - пополнять карту через их чудо кэш-ин-"шайтан машину". Виртуалку добавленную в г-пей банкомат на пополнение брать никак не хотел - пришлось тогда всем членам семьи сделать по пластику. Сейчас когда карусель остановили - бывают раз в месяц акции - но пальто уже не то - поэтому согласен сейчас пластик тут стал малоактуален
WallNutPen
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