Райффайзен Банк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:53
ВIВ
Добрий день!
На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявність таких пропозицій можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Якщо пропозиція присутня - можете відразу подати заявку на оформлення кредиту. Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:39
RaifHelp написав:ВIВ
Добрий день!
На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявність таких пропозицій можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Якщо пропозиція присутня - можете відразу подати заявку на оформлення кредиту. Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Там якась своя тайна метода. Мій приклад, мав досить депо в банку, купував валюту онлайн, розраховувався карткою, жодних проблем з кредитами в інших банках,надав у відділенні свою довідку про доходи, маю у власності квартиру, будинок та машину навіть з/п з другої роботи отримувати почав через цей банк і нічого. Дружина, теж мала там депозити та купляла валюту, немає жодної нерухомості, дохід меньше мого і не підтверджувала його, кредитних лімітів в інших банках як в мене, зп в райфе не отримує і на тобі 140K)) Тупо дискримінація за статевими признаками або може місцем реєстраціі
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:41
RaifHelp написав:emeta
👉переказом по IBAN (зарахування протягом робочого дня);
Рекомендую виправити шаблон стандартної відповіді та/або дотримуватися вимог Постанови регулятора №16 від 03.03.2023 та №36 від 27.03.2024, бо 01.01.2025 вже давно прийшло.
58. Учасник СЕП зобов’язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:03
RaifHelp написав:
Платіж вважається погашеним, коли він відображається у виписці.
Але ж Виписка у вас відображається на МИНУЛИЙ день. Тобто погашення прошло сьогодні, а от побачити це у Виписці можна тільки завтра
