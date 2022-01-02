RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 227228229230

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:23

  klug написав:
  novichok написав:
  klug написав:У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.

Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)


Зображення

У мене так:
Зображення

Де є корисним Болт?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10688
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
