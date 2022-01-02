|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 вер, 2025 20:23
klug написав: novichok написав: klug написав:
У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.
Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)
У мене так:
Де є корисним Болт?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10688
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2741
|1650502
|
|
|372
|167683
|
|
|177
|92113
|