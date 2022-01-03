RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:20

  RaifHelp написав:
  Shaman написав:перепитаю - зникнення розділу - це ознака, що кредит погашено?

бо умови зарахування грошей відправлених з карток інших банків бувають різні. й раніше Райф день в день не зараховував.

Так, все правильно, якщо цей розділ зник - зарахування коштів враховано системою та кредитну картку погашено.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:40

Re: Райффайзен Банк

  Shaman написав:дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.

Вітаємо!
Вдячні Вам за зворотній зв'язок, зафіксували цю пропозицію.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:28

Відкрив в додатку карту, під час відкриття була пропозиція замовити пластик с отриманням у відділенні, або через Нову пошту, пропозицію пропустив.
Питання а як зараз замовити пластик, бо в меню карти не бачу відповідного меню?
Тільки через чат?
