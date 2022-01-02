|
Юнекс Банк
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:34
представителя банки тут не бівает, как я понял?
swan forever
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:10
swan forever написав:
представителя банки тут не бівает, как я понял?
його ніколи не було
списокПредставники банків
greenozon
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:53
greenozon
мда... хринувато.
бо техподдержка у них полное дерьмо.
в общем в этом банке очень ОПАСНО держать ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА на картах
swan forever
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:24
Скажите, а есть лимит на сеп в другие банки с додатка? Он же, бесплатный так и остался?
рассматриваю депо на 3 мес.
КЦ неуверенно говорит 50К на ... месяц... Спрашиваю - мол, если принесу депо на 250К, то потом 5 месяцев его выводить безналом? Вопрос поставил его в тупик, ушел совещаться, обещал перезвонить, но доверия мало к ответу, каким бы он ни был
la9
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:31
И отмена автолонгации депо как - через КЦ, через додаток?
la9
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:00
Ну у Юнекса ліміт типу 50+50
З додатку СЕП і р2р - разом 50К, та окремо 50К стороннім р2р
Туфта якась, а не банка. Які тут депо можна тримати? ))
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
