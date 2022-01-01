|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:38
Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:56
Додано: Вів 03 чер, 2025 12:18
Додано: Вів 03 чер, 2025 18:06
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:18
Solar_simfi
В останній раз, видавали нові, хоча зараз менше і менше стикаюсь з тим, що надають старі
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:52
Серпень смакує вигідно з МТБ Банком!
Тільки до 31 серпня розраховуйтеся карткою Visa від МТБ Банку у кафе, ресторанах та барах і отримуйте 2% кешбеку з кожного рахунку.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/serpen-smaku ... mtb-bankom
Додано: П'ят 15 сер, 2025 03:34
Як для акції прям, то слабувато, хоча може і норм
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:10
Осінні поїздки з вигодою від МТБ Банку
Протягом вересня 2025 року всі власники карток Visa від МТБ Банку можуть отримати 2% кешбек за розрахунки на заправках.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/osinni-poizd ... -mtb-banku
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:22
Visa від МТБ Банку
До 5 годин паркування в Одесі всього за 1 грн/год при оплаті карткою Visa від МТБ Банку через застосунок MISTO.
Акція діє до 30.09.2025 р. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/visa-vid-mtb-banku
