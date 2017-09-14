А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую . Поки закарпатське червоне напівсухе Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
Трампоній потроху кінчає ООН урізанням фінансування. Роботи все менше, все більше часу на спорт , англійський та прокрастинацію. Не те щоб ООН така потрібна і важлива в тій самій Африці (в половині локацій точно не треба), але погано те що на їх місце всюди зайде Вагнер і вплив кацапії буде такий як в ЦАР, тільки в більшій частині Африки вже.
я ж не кажу про ліквідацію ООН - лише реформацію.
а чому обов'язково Вагнер? може BlackWater чи Іноземний легіон? чи вже все, минули ті часи? а може китайці?
ЛАД написав: Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений". И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.
для початку викинути одного агресора з постійних членів СБ ООН й забрати право вето. зараз це взагалі не відповідає світовим реаліям. й можливо додати до постійних членів Індію, Німеччину та Японію.
внаслідок 2СВ припинила існування Ліга націй, а внаслідок агресії Раші має бути реформування ООН - або створення нової структури
Замена Лиги наций на ООН ничего особо не изменила. Ваши предложения тоже ничего не изменят. Резолюции ООН и Совета Безопасности на что-то влияют? Разве что, когда принимается решение о военной операции. Но это, при желании, можно сделать и без ООН. Надеюсь, вы не думаете, что реформированная ООН приняла бы решение о вводе войск в Украину для противодействия Путину.
по перше рішення ООН - це як визначення хто винен та хто агресор. й не було б цих ліцемірів з Глобального Півдня, які не бачить майже щоденних обстрілів цивільних в Україні.
війська ніхто не ввів би. але чому? постійно нагадуємо, що єдине пугало Раші - це залишки радянської ядерної зброї. наявність якої не відповідає місцю Раші в сучасному світі. коли цю загрозу купують, то ми побачимо реальний статус Раші - біля ..раші
Китайці економічно окучують Африку, військових нема. А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .
Трамп офіційно запросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Білого дому. Очікується, що візит відбудеться найближчим часом і стане ключовим етапом у перезавантаженні американо-турецьких відносин. На порядку денному — оборонне партнерство, ситуація в Україні та питання повернення Туреччини до програми винищувачів F-35. За даними джерел у Вашингтоні, Трамп готовий обговорити можливість часткового відновлення участі Анкари у спільних оборонних проєктах, якщо буде досягнуто компромісу щодо систем ППО та технологічної сумісності з НАТО. Туреччина була виключена з програми F-35 у 2019 році після закупівлі російських С-400, що викликало напруження у відносинах з Альянсом. Окрім теми авіації, сторони планують обговорити роль Туреччини у підтримці України, енергетичну безпеку Чорноморського регіону та координацію дій у Сирії. Аналітики вважають, що візит Ердогана може стати сигналом про нову конфігурацію трансатлантичного партнерства, де Туреччина відіграє роль регіонального балансира.
Оттого, что визначать, "хто винен та хто агресор" вам станет легче? Это что-то изменит? Какие-то резолюции были в самом начале. Ваши предложения никак не повлияют на "лицемірів з Глобального Півдня". Какая разница, чому "ніхто не ввів би війська"? Важен результат, а не причины. "коли цю загрозу купують" - когда и каким образом?
Простите, но вы всё время отрываетесь от реальности и предаетесь фантазиям. К сожалению, они не помогают.
И Лига Наций, и ООН более-менее работают, пока соблюдается какое-то равновесие. Когда появляется игрок, считающий, то он достаточно силён, чтобы изменить баланс, они становятся малодееспособными. И даже не очень важно, хватит ли у него сил. Это будет потом.
Поки Трамп з Сі не уклададуть угоду по відсоткам , як колись Черчиль зі Сталіним у 1944, нічого доброго не буде. Та і після цього не одразу, та і не добре. Хоча Тітовській Югославії вдалося зберегти рівновагу що була домовлена в угоді. Інші країни цілком пішли під москву, чи під Захід
Ладно шаман, проста, кристально щира людина з магічним мисленням Я осьо сьогодні подивився Ющенка і там таке саме. Але вибачте то не бухгалтер ДТЕКУ, а ,на хвилинку, - Президент України. А там такий самий фанатизм як у зелотів аід час йудейських повстаннь - "Правда з нами! Б-г за нас! Так переможемо". А він що історію не вчив що це так не працює? Що юдеї жорстко програли всі 3 війни римлянам? Якщо обставини склалися так що ти [тимчасово] слабкий то на дипломатію налягати. Саме так московія збереглася, оперилася та вже потім пішла в експансію розрахувавшись з усіма шматками золотої орди. Але це програма на декілька поколіннь. А мудрий нарід хоче перемог за власного життя. але коштом чужих
jump написав:Ну що ж, р@шисти можуть бути задоволені результатом, адже поліцейська місія НАТО не передбачає знищення порушника "дюйма території країни НАТО". Такого як було у випадку з вторгненням російського Су-24М в повітряний простір Туреччини - негайне знищення порушника турецьким F-16, на Балтиці не трапилося. Тому наступного разу можна посилати МіГ-31К, споряджений Х-47 для застосування десь в районі Моонзундського архіпелагу пуском по безлюдному острову. Ну а далі можна переходити і до бойового застосування, адже антиескалаційна модель поведінки "Альянсу переляканих" в рамках виключно поліцейської, а не оборонної місії, лишається незмінною. Також можна далі почати промацувати НАТО на морських просторах Балтики. Далі буде... https://espreso.tv/poglyad-v-nebi-nad-baltikoyu
Чому не розглядаєте варіант, що НАТО не готове в даний момент, тому не ескалує, тягне час. Навіть новий завод з виробництва боєприпасів збудували, який наступного року вийде майже на повну потужність, поки тут ні кують не шмелють.
flyman написав:Чому не розглядаєте варіант, що НАТО не готове в даний момент, тому не ескалує, тягне час. Навіть новий завод з виробництва боєприпасів збудували, який наступного року вийде майже на повну потужність, поки тут ні кують не шмелють.
ти шо, каракалпака з уругваю передивився ? я вже давно кинув, але ці казочки "ось-ось нато переозброїться і як вжух!! " приїлися ше навесні 2024. Проблема в тому , що коли НАТО побудує один завод, вісь зла - п'ять