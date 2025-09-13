|
|
QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 вер, 2025 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Від 1 листопада 2025 року набувають чинності оновлені Правила формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитового та миттєвого кредитового переказу. У платіжних застосунках надавачів платіжних послуг (банків) такі перекази найчастіше називають перекази або платежі на рахунок/IBAN/за реквізитами.
Дивися повний текст QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з листопада
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100528
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|179
|
|
|4
|403
|
|
|4
|590
|
Суб 13 вер, 2025 21:43
BIGor