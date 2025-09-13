RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
QR-код НБУ для обміну реквізитами:
про нові правила з...

QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 13:18

QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з...

Пропонуємо до обговорення:
Від 1 листопада 2025 року набувають чинності оновлені Правила формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитового та миттєвого кредитового переказу. У платіжних застосунках надавачів платіжних послуг (банків) такі перекази найчастіше називають перекази або платежі на рахунок/IBAN/за реквізитами.

Дивися повний текст
QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з листопада
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100528
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як отримати QR-код для свого рахунку
R2 » Суб 20 вер, 2025 12:15
1 179
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 вер, 2025 13:49
GALeon
З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх...
R2 » П'ят 19 вер, 2025 19:36
4 403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 вер, 2025 22:03
Миша-клиент
ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
R2 » Суб 13 вер, 2025 20:21
4 590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 вер, 2025 21:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (300)
22.09.2025 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.