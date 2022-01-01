Кочевник написав:Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки.
20 хвилин на просте питання.
Добрий день!
Додатково уточнили у колег стосовно виконання умов безкоштовного обслуговування для кредитної картки "Fishback": до кінця воєнного стану цю умову було скасовано, тому Ви можете користуватись кредитною карткою і не турбуватись щодо комісії за обслуговування😊
З повагою і турботою, фахівець Валерія.