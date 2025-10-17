RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:13

hxbbgaf

Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?


А ти чим харчуєшся і звідки несеш свою маячню?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:30

Мало силовиків в тилу?

Військові поліцейські зʼявляться в Україні. Вони будуть «патрулювати» на блокпостах, перевіряти документи та затримувати людей, – проєкт розроблений Головним управлінням Військової служби правопорядку ЗСУ
Вони мають право затримувати військовослужбовців і цивільних, складати протоколи, охороняти військові об’єкти й патрулювати.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:38

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Напевно, це просто так такий бум, і зовсім не для того, щоб отримувати гранти з бюджету чи бронювати новоспечених співробітників? От черговий новостворений:
Центр збереження ідентичності окупованих територій.
От прямо взяли і змусили кацапів її там зберігати своєю балаканиною..
У вас є відомості, що там когось бронюють чи що вони на бюджетні гроші існують?

Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?
Ну ви теж якось харчуєтесь в не в окопі. Які конструктивні претензії?
