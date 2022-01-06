Кочевник написав:Ну умови кредиту це зовсім не про безкоштовність рахунку. Попередній дописувач правильно відмітив.
Ви взагалі про що? "Сума для залишення у пільговому періоді" це для вас не про безкоштовність рахунку? Тоді не знаю, що і сказати
А крім цього, є ще і "Обслуговування у цьому місяці". От це точно про вартість обслуговування рах-ку. Краще все ж називати речі своїми іменами
А тут не погоджуся. Перший пост, з якого все почалося, був про кредитки. В кредитках "Обслуговування в цьому місяці" немає, це має відношення лише дебетних пакетних пропозицій. P.S. Принаймні в мене ))
Driver написав:Означает ли это, что банк должен отказаться принимать ОК-7 (от ПФУ) и справку о доходах (от налоговой) в эл.виде?
Сообщением віше я описывал, что с Портала электронных услуг ПФУ заказал справку по форме ОК-7, скачал два файлика с Портала (pdf и p7s), прикрепил к письму и отправил на электронный адрес банка -- обработали и уточняющих вопросов не задавали. Видимо, они в курсе какие файлы выдаёт ПФУ и Кабинет налогоплательщика.
Кочевник написав:Наадйте будь ласка інформацію, коли ця умова була скасована. І посилання на офіційну новину. Бо я пам'ятаю скасування цієї умови виключно для дебеток.
Добрий день. Перш за все, вдячні за очікування відповіді. На жаль, в архіві нам не вдалось знайти новину щодо скасування плати за обслуговування для кредитних карток на тривалий термін. Щиро перепрошуємо, якщо відсутність цієї інформації спричинила незручності або потребу виконувати умови, які вже втратили актуальність.
Комунікація дуже важлива і ми постійно працюємо над тим, щоб усі нововведення в продуктах та умовах обслуговування були чітко та своєчасно донесені до наших клієнтів. Наразі ми вносимо зміни в тарифи та з 27 жовтня додатково проінформуємо про скасування плати за обслуговування для кредитних рахунків на постійній основі. Дякуємо за Вашу уважність та за те, що підсвітили для нас цю ситуацію💛 З повагою і турботою, фахівець Валерія.