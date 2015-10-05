Додано: Чет 13 лис, 2025 20:46

alibob написав: Faceless написав: Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45. Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.

Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити. Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.

Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш.Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч)Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора.Але найстрашніше приходить пізніше. Форум памʼятає ще адекватного sens-а , років 5+ тому, а зараз (поки не зник з форуму) постійні не попадання в цитати, відповіді на голоси в своїй голові. Зараз на цю доріжку міцно встав Вадім. Там схоже зелений змій переміг.Відкриттям 2025 року (камінг-аутом) став ІнвесторК. Поки мовчав, ніхто не помічав нічого. Став писати - відкрилась повна деградація. В авторській темі звертається до якихось «друзів», сам з собою там спілкується, сперечається. Ставить питання (йому здається що дуже важливі) , пізніше сам же на них відповідає. Намагання юморити виглядають жалюгідно.Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті!