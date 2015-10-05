Уникальный инцидент, который стал легендой криптозоологии, произошел, по словам бельгийского пилота Реми Ван Льерде, в 1959 году над тропическими лесами Конго. Пилот утверждал, что видел змею длиной около 15 метров, которая поднялась из подлеска и едва не достала его вертолет.
"Она подняла голову на три метра и, казалось, оценивала вертолет как добычу. Если бы я был в ее зоне действия - оно бы ударило", - рассказал Ван Льерде.
По его словам, существо имело зеленовато-коричневое тело, голову "размером с лошадь" и челюсть настолько широкую, что "легко могло бы проглотить человека".
На щастя не бачив. Але відверто кажучи я вже давненько на був на ГМВ. Від цивільної авіації в місіях ООН в Африці вимагають ходити достатньо високо , щоб різноманітні ребали не поцілили. Тому лише загальні пейзажі, без представників фауни. Зате в кемпі півтора метрові варани бігають (живуть прямо під підлогою будинку) , ну і змії ясна справа. Про пернатих і казати нема чого, марабу, хижаки різноманітні , будь що. Долина білого Нілу, болота на десятки кілометрів навколо.
брехня або маячня того пілота (під впливом заборонених речовин)
був в Конго багато раз, в обох коли судно пливе річкою Конго можна побачити крокодилів на березі, різних птахів, інколи мавп
почитай про річку, одна з найбільших на планеті
Река Конго занимает 1-е место в мире по глубине, достигая 220-250 метров. Она также является самой полноводной рекой Африки и занимает 2-е место в мире по полноводности (после Амазонки). По длине Конго является второй в Африке после Нила (около 4700 км).
ЛАД написав:Hotab Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ?
Так-так.. практикує лише армія (як колись в ДР Конго, так і АТО/ООС і потім широкомасштабне). Доволі напружені польоти . По документам клисифікуються 0-200 метрів, в реальності починаючи з 3-5 метрів і до 50м. Вище - вже страшно і небезпечно в районах підконтрольних ППО
Faceless написав:Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.
Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.
Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш. Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч) Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора. Але найстрашніше приходить пізніше. Форум памʼятає ще адекватного sens-а , років 5+ тому, а зараз (поки не зник з форуму) постійні не попадання в цитати, відповіді на голоси в своїй голові. Зараз на цю доріжку міцно встав Вадім. Там схоже зелений змій переміг. Відкриттям 2025 року (камінг-аутом) став ІнвесторК. Поки мовчав, ніхто не помічав нічого. Став писати - відкрилась повна деградація. В авторській темі звертається до якихось «друзів», сам з собою там спілкується, сперечається. Ставить питання (йому здається що дуже важливі) , пізніше сам же на них відповідає. Намагання юморити виглядають жалюгідно. Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті!