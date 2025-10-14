|
|
|
Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Робота в Австрії для українців 2024—2025 стала ще доступнішою. З’явилася можливість отримати карту RWR+, яка дає змогу мігранту жити й офіційно працювати без прив’язки до регіону або виду діяльності.
Дивися повний текст Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100638
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:52
"починаючи з 2022-го, офіційно працюють", це не правда, не потрібно працювати з 2022-го року щоб отримати цю картку RWR+, щоб її отримати достатньо просто пропрацювати 12 місяців навіть якщо прямо зараз переїхати туди і почати працювати.
-
patii_danylo
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 20:44
А що, були якісь країни, в яких не можна було працювати на статусі тимчасового захисту?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3512
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|109
|
|
|1
|591
|
|
|1
|456
|
|