Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:52

Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)

Пропонуємо до обговорення:
Робота в Австрії для українців 2024—2025 стала ще доступнішою. З’явилася можливість отримати карту RWR+, яка дає змогу мігранту жити й офіційно працювати без прив’язки до регіону або виду діяльності.

Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:52

"починаючи з 2022-го, офіційно працюють", це не правда, не потрібно працювати з 2022-го року щоб отримати цю картку RWR+, щоб її отримати достатньо просто пропрацювати 12 місяців навіть якщо прямо зараз переїхати туди і почати працювати.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 20:44

А що, були якісь країни, в яких не можна було працювати на статусі тимчасового захисту?
