Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:29
Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:40
тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:53
Напряму зі Зростаючого ви не знімете готівку. Зняття на рахунок для виплат, валютну картку
Зараз переглядають цей форум: kharkiver і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|