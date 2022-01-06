|
Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:51
AZTECA написав:
тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
Вітаємо!
Так, дійсно, для депозиту "Зростаючий" буде діяти ліміт на обмін, як для звичайних рахунків - 50 000 грн на місяць. Що стосується зняття готівки - на жаль, поки що така можливість не реалізована для даного рахунку, проте, Ви з нього зможете переказати кошти на власні поточні чи карткові рахунки та отримати готівку з їх використанням.
AZTECA написав:
Підкажіть, будь ласка, як правильно змінити фінансовий номер телефону (фізична особа), у додатку, в чаті чи потрібно йти у відділення?
Зміна фінансового номеру наразі доступна двома шляхами: дистанційно (у застосунку "MyRaif") або у відділенні Райфу.
Підтвердити дистанційну зміну номеру телефону можливо одним з наступних шляхів:
- смс-повідомлення, яке надсилається на обидва номери телефонів (старий та новий);
- за допомогою "Дія.Підпис" - для цього в "Дія" потрібні ID-картка або закордонний біометричний паспорт.
Для зміни номеру телефону в застосунку потрібно перейти до розділу "Інше", далі - "Профіль і налаштування" - "Змінити номер".
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:00
Примат написав:
пополнение есть без процента в каких-то терминалах?
Добрий день!
Ви можете поповнити картку Райфу без комісії наступними шляхами:
- банкомат Райфу з можливістю внесення готівки (ліміт поповнення залежить від типу рахунку, уточнити ліміт для Ваших карток Ви можете у чаті застосунку "MyRaif" - символ навушників праворуч згори на головній сторінці);
- термінали "City24" (ліміт поповнення - 5000 грн на добу);
- термінали "EasyPay" (ліміт поповнення - 5000 грн на добу);
- термінали на касі в мережі "АЗК ОККО" (ліміт поповнення - 5000 грн на добу, але не більше 30 000 грн на місяць);
- термінали на касі в мережі магазинів "АТБ" (ліміт поповнення: мінімальна сума - 200 грн, максимальна сума - 5000 грн на добу).
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Вів 02 гру, 2025 11:16
Почніть 2026 бізнес-рік з вигоди на 26 місяцівhttps://news.finance.ua/ua/pochnit-2026 ... 6-misyaciv
Акція діє з 01.12.2025 по 31.12.2025
Додано: Сер 03 гру, 2025 07:20
Поповнював картку Райфа в їх банкоматі у відділенні. Банкомат видав повідомлення "Транзакція не завершена", і гроші на рахунок не зайшли. На ГЛ створив заявку на повернення коштів. Як довго вони зазвичай повертають кошти?
Додано: Сер 03 гру, 2025 15:32
AlexTk Добрий день!
Розуміємо, наскільки неприємно, коли техніка підводить у важливий момент. Ми постійно працюємо над тим, щоб банкомати були в належному стані та такі ситуації траплялися якомога рідше.
Ви молодець, що відразу зреагували і зафіксували заявку на оскарження. Термін розгляду, зазвичай, від 1-го до 14-ти робочих днів.
Щоб дізнатися, на якому етапі зараз Ваша заявка, напишіть нам у чат "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори із задоволенням нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть у разі додаткових питань.
Дякуємо за Ваше розуміння та довіру!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:47
Зимові переваги для вашого бізнесу від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/zymovi-perev ... -vid-rayfu
Акція діє до 09.01.2026
