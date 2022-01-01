|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 січ, 2026 23:36
Re: Райффайзен Банк
..ну тут...який банк - така й Рея ..))
Додано: Пон 05 січ, 2026 12:18
Re: Райффайзен Банк
Зима вигідніше з преміальними картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/zyma-vyhidni ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 28.02.2026.
Додано: Чет 08 січ, 2026 13:28
Доброго дня! При купівлі валюти у застосунку банку за кредитні кошти чи стягується якась комісія і чи буде така операція в пільговому періоді?
Додано: Чет 08 січ, 2026 15:36
Re: Райффайзен Банк
Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Изначально при обсуждении с менеджером банка проекта инвестиции данных комиссий не было. Об их вводе клиенты не уведомлялись. И ввели их уже на существующие контракты. Это как? Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте сотрудничать. Останетесь должны.
Додано: Чет 08 січ, 2026 15:39
valeriy5908 Добрий день!
При купівлі іноземної валюти у мобільному застосунку за кредитні кошти додаткова комісія не стягується.Також така операція входить у пільговий період.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:10
"додаткова комісія не стягується"
А не додаткова?
"Плата за перекази між власними рахунками
2.2. Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 3%" візьмете ж?
|