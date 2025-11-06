RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 10:30

У багатоквартирних будинках Польщі запровадять...

Пропонуємо до обговорення:
У багатоквартирних будинках планують боротися з практикою опалення квартир за рахунок сусідів. Йдеться про ситуації, коли мешканці перекривають радіатори та користуються теплом, що надходить через стіни, стелі та підлогу з інших квартир. У результаті витрати на опалення зростають для тих, хто повноцінно обігріває своє житло.

У багатоквартирних будинках Польщі запровадять мінімальну плату за опалення
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 10:30

moveton

Отстающие какие. Только сейчас и только 15%. У нас 50% давно. Для тех, конечно, у кого теплосчётчик на квартиру, но вряд ли и в Польше в доме с колхозным отоплением можно себе закрыть радиатор и получить счёт меньше.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 00:19

Re: У багатоквартирних будинках Польщі запровадять...

яким чином будуть платити менше ті, котрі опаляють сусідів, якщо сусід обігрівається за їх рахунок і йому будуть нараховувати ті 15%?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:10

Re: У багатоквартирних будинках Польщі запровадять...

Отсталые пшеки ещё не поняли, как подъездные счётчики водоснабжения раскидывать по квартирам сверху их собственных счётчиков.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:08

moveton

  GALeon написав:яким чином будуть платити менше ті, котрі опаляють сусідів, якщо сусід обігрівається за їх рахунок і йому будуть нараховувати ті 15%?

А где написано даже не то, что они будут платить меньше, а то, что хотя бы цель такая ставится? "більш справедливий розподіл витрат" - это очень обтекаемая фраза. Как озвучено, теперь тех, у кого в квартире ниже 20-24 градусов, оштрафуют. Вот и вся справедливость.
