Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #1

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 15:31

А кто-то помнит - есть ли КБ за пополнение мобильного через додаток?
la9
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 02.07.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 16:10

  la9 написав:А кто-то помнит - есть ли КБ за пополнение мобильного через додаток?

Немає. Через банківський додаток. Через додаток моб.оператора є.
alibob
 
Повідомлень: 769
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:05

Re: Банк Альянс

На такси кстати тоже нет кешбека. Даже через чужое приложение от такси
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 593
З нами з: 11.06.15
Подякував: 867 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:14

  Искатель написав:Судячи з додатку, кешбек 5% на комунальні платежі продовжили і на січень.


мое почтение.
как у банка с валютой в городе не знаете?
если купить на карту как потом со снятием (белый, синий)?
или если депошка - то как отдают?
tester3373
 
Повідомлень: 125
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 09:49

Re: Банк Альянс

Депозит "Ощадний" під 15% на 3-6 міс. з 2% авансу по виплаті відсотків(Програма лояльності), вже відсутній?
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 22.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:31

Incasso В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 7
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:53

Про всяк випадок, щоб не платити своїми, у середині листопада 25 подавав декілька компаній на додавання до переліку договірних. Вчора прийшло повідомлення, що одну з них додали. Поки перевірити не можу, бо "рахунки ще не сформовані постачальником".
nickvp
 
Повідомлень: 556
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
  #1
