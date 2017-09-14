buratinyo написав:

Xenon написав: Залужный :



россия не готовится к завершению войны, она готовится к длительному противостоянию.



Мы видим интенсивную войну на истощение с бешеным научно-техническим прогрессом. И обстрелы минувшей ночью — очередное тому подтверждение.

Ключевое последствие:

провала социального и экономического развития

Это, по ходу, Залужный только недавно из Лондона смог понять? Или таким тезисом напомнил о себе перед выборами в Украине?Да, это мы все уже четко наблюдаем как война превратилась в долгосрочную. Война затянулась, военных успехов почти нет. Без помощи иностранных вооруженных сил отразить агрессию невозможно, получается лишь задерживать наступление оккупанта.В этой связи мне бы хотелось конструктивно рассмотреть продолжение темы "пленения Мадуро за 3 часа" в контексте реакции кремля и всей росии. Надо было сделать это раньше, так как часть пунктов из этого анализа уже начала реализовываться. В частности, второй удар МБР "Орешник" по Украине, произошедший сегодня."Пленение Мадуро за 3 часа" идеальная информационно-психологическая бомба, и ее последствия запустят сценарий разрушения росии изнутри. Представьте заголовки: «Шок мира: США за 3 часа сделали то, что росия не может почти 4 года». Этот контраст станет главным антикремлевским нарративом внутри росии. Здесь эффект будет самым разрушительным, и он будет раскручиваться на нескольких уровнях.Уровень 1: Официальная пропаганда («Экран»).Реакция будет яростной, но предсказуемой: «Циничное преступление», «похищение суверенного лидера», «доказательство тотальной агрессии США». Мадуро объявят мучеником. Будут обещать «асимметричный ответ» и поддержку «законному правительству Венесуэлы».Уровень 2: Элиты и силовики («Коридоры власти»).то глубокий, молчаливый шок профессионального сообщества. Для них сравнение будет кристально ясным: 3 часа и 4 года. Они будут анализировать не политику, а оперативное искусство:- Разведка: Как США нашли Мадуро за минуты, если мы годами не можем найти командные пункты ВСУ?- Планирование и исполнение: Как они провели комплексную операцию (десант, спецназ, эвакуацию) без единого сбоя?- Подавление ПВО: Как они нейтрализовали все системы защиты?Вывод росийских элит будет прост и страшен: "Мы отстали на поколение. Наши методы ведения войны — архаичны, наша армия неэффективна, наша разведка слепа. Это вызовет волну цинизма, страха и поиска виноватых в верхушке."Уровень 3: Общественное мнение («Кухня и телеграм-каналы»).Здесь будет раскол. Часть населения, наиболее подверженная пропаганде, повторит официальную риторику. Но для другой, более прагматичной и военизированной части общества (ветераны, их семьи, тех, кто следит за войной) это станет унизительным откровением. Возникнут неудобные вопросы: «Почему у нас не получается так? Почему мы не можем за 3 часа взять, например, штаб в Херсонской области? Почему наша «вторая армия мира» уступает в эффективности даже не регулярной армии США, а их спецназу?».В информационном поле появятся мемы и саркастичные сравнения, которые власть не сможет контролировать. Сравнение «3 часа и 4 года» станет убийственным политическим ярлыком, который прилипнет к путину.Это подрыв нарратива «сильного государства» и милитаристской гордости. Путинский режим построен на двух столпах: внешнем суверенитете (никто не может указывать росии) и милитаристской гордости (мы — великая военная держава, наследники Победы).Сценарий с Мадуро бьёт по обоим этим столпам:Суверенитет: Демонстрирует, что для настоящей сверхдержавы суверенитет слабого государства — условность. Это косвенный удар и по росии: «Если они так поступили с нашим союзником, что они могут сделать с нами, если мы ослабнем?».Военная гордость: Прямое и наглядное сравнение эффективности. Оно переводит разговор из плоскости «мы против всего НАТО» в плоскость «наша армия и их Армия», и сравнение оказывается катастрофическим. Это подрывает веру в единственный инструмент, на котором держится авторитет режима послеЭто худший кошмар для кремля. Это не просто победа врага. Это публичная демонстрация его военно-технического и оперативного убожества в сравнении с главным конкурентом - с США.Реакция нынешнего кремля будет двойной:Внешне: Удвоение агрессивной риторики, демонстративные ядерные учения, запуск Орешника, попытки ответить где-то ещё (кибератаки, дестабилизация других регионов).Внутренне: Ускорение раскола элит. «Партия войны» будет требовать тотальной мобилизации и эскалации в Украине, чтобы доказать, что «мы ещё можем». «Партия выживания» (технократы, часть силовиков), увидев пропасть в возможностях, начнёт тихо, но настойчиво искать пути к деэскалации, понимая, что в прямой конфронтации с таким противником у них нет шансов.И тут через какое-то время начинается процесс приведения к власти нового Горбачева 2.0..., о котором я раньше упоминал.