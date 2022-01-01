RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 12:21

Вадимка Добрий день. Ваше звернення зафіксоване та передано в роботу менеджеру, який зателефонує Вам після аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 14:31

Вадимка
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:17

Re: Райффайзен Банк

Отримайте -5% на річну підписку Microsoft 365 з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-5- ... -vid-rayfu
Assistant_Portal
