Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 13:07

klug якщо є газ оплатіть в застосунку/кабінеті Нафтогазу по 1 грн.
або в НоваПей додати та оплатити будь-яку комуналку.
KVV
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
