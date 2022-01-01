RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 22:21

  andriy_z написав:на суму від 1.5 млн доларів

Усього-то треба було трохи докинути :roll: Я б залюбки вчергове покритикував банк-спонсор сво, але подивитися у "Річні депозитні ставки" виглядає не просто логічно, а навіть інтуїтивно на цьому історичному етапі, коли треба перечитати усі зноски із зірочками і навіть зноски до зносок, щоб скласти хоч якесь уявлення, що саме пропонують.

P.S. у відповідь на Ваше незадоволення банка опустила максимальну ставку до 1%.
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 06:14

Re: Райффайзен Банк

andriy_z, робіть офіційне звернення до банку. Уваги до нього буде набагато більше.
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 10:41

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:але подивитися у "Річні депозитні ставки" виглядає не просто логічно, а навіть інтуїтивно на цьому історичному етапі, коли треба перечитати усі зноски із зірочками і навіть зноски до зносок, щоб скласти хоч якесь уявлення, що саме пропонують.
Жодної зірочки на цій сторінці немає, для чого мені знати/дивитись річні ставки, я вже обрав 3 місяці і знаю, що час від часу в банку бувають акції з нормальними відсотками, тут теж повівся.
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 10:47

andriy_z Добрий день. Нам щиро прикро, що під час відкриття депозиту та спілкування з підтримкою у Вас склалося негативне враження від сервісу Райфа. Ми розуміємо Ваше розчарування, адже інформація має бути прозорою, а відповіді уважними і коректними.
Ми дуже хочемо перевірити відображення ставок у застосунку та детально розібратися у Вашому зверненні. Будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення у Facebook або Instagram. Там ми зможемо отримати необхідні дані, передати ситуацію фахівцям та надати Вам чітке пояснення.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 22:50

Re: Райффайзен Банк

Добрий день, неможливо відкрити рахунок через дію "документи не завантажено, сервіс недоступний", в дії все ок ніяких помилок не видає
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:12

nuwanda Добрий день! Шкода що не вдається відкрити рахунок, зазвичай все проходить без проблем, адже це звичайна "базова" послуга. Така помилка може свідчити про відсутність біометричного документа в дії, або недоступність ЄДР. Також від складнощів у нашій системі, проте наразі таких не зафіксовано.
Щоб ми могли швидко відреагувати й перевірити в цій ситуації потрібно звернутися до нашої підтримки в чаті застосунку: "Навушники" - "Написати в чат" чи за номерами, що вказані в цьому ж розділі. Якщо такої можливості не має, напишіть нам ідентифікаційний код у приватні повідомлення, будь ласка.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
