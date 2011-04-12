RSS
ПДР України

ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Вів 10 бер, 2026 15:26

  Примат написав:что там с остановкой на выделенной остановке общественного транспорта, законно или нет?

15.9. Зупинка забороняється:
...
е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

Что тут может быть не ясно? Или я какой-то законопроект пропустил?
