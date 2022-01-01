|
Райффайзен Банк
Додано: Чет 12 бер, 2026 11:34
idealstorm написав:
С ботами вести диалог - не к добру это, не к добру)
Ні, це не бот
Повідомлення публікує наш співробітник. Ділиться актуальними акціями банків-партнерів, щоб форумчанам було простіше стежити за вигідними пропозиціями.
З повагою,
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:03
Для того, щоб форумчанам було зручно користуватись вашою АТБ карткою, потрібно давати хочаб невеликий КЛ, 10K наприклад, для банку загрози 0, лише профіт, бо користуватись карткою стане цікаво. Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:06
ukr0014959 написав:
Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
це точно. Даєш йому довідки з оф. доходом до 50к, а він тобі навіть 5-10к КЛ не наллє. Один з найвідсталіших банків в цьому плані
