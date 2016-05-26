RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 23:06

  moveton написав:Уже предложение получить - это в Райфе большое достижение. Гораздо бОльшее, чем даже в Аккорде. Как я понимаю, если ФОП, то сразу становится невозможным.

У мене зараз висить пропозиція. Секрет у тому, щоб завести сюди регулярні білі виплати. Поки не погоджувався, бо трохи просів рейтинг через Алку. Тому, не можу сказати чи у підсумку таки щось дадуть.
klug
 
Повідомлень: 9089
З нами з: 18.08.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:33

А мені Райф заблокував півроку тому кредитний ліміт який був по картці багато років, і на відріз відмовляються пояснювати що сталося. То це через те що я ФОП?
antey718
 
Повідомлень: 872
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 18:52

antey718 Добрий день!
Розуміємо, що мати кошти "про запас" дуже важливо і навіть необхідно, особливо в наш час. Ми на щоденній основі переглядаємо величезну кількість лімітів по карткам, як у менший, так і в більший бік, аналізуючи фінансові зміни на рахунках наших клієнтів, та ще дуже багато факторів.
Для того, щоб перевірити причину блокування ліміту та отримати детальну консультацію, напишіть до чату "MyRaif": "Навушники"- "Написати в чат". Чекаємо!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 310
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:59

Я вже звертався до вашої підтримки двічі, ніхто пояснень так і не надав. І про перегляд лімітів на щоденній основі також чув від ваших спеціалістів, я так розумію це у вас стандартна відмазка, але вона розбивається об той факт що ліміт заблокований вже більше ніж півроку :D
antey718
 
Повідомлень: 872
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 23:59

Re: Райффайзен Банк

всім привіт, райф розшедрився на ліміт і раніше бачив що картку можно заДіяти, є якісь нюанси щоб не встрягати на % ?
gonzo
 
Повідомлень: 388
З нами з: 05.01.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:26

Задіюється добре і без %.
Але врахуйте, що кредит в Райф треба повністью гасити через 100 днів перед тим як почати новий "цикл". Так як і в УкрГаз наприклад.
foxluck
 
Повідомлень: 579
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1790 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 12:51

antey718 Добрий день! Дійсно є ситуації в яких банк не розкриває причину обмеження кредитного ліміту. річ у тому, що будь-який банк тримає в секреті політику ризик менеджменту. Відповідно, в цьому випадку підтримка також не може надати інформацію, оскільки нею не володіє. У разі поновлення ліміту приходить смс-повідомлення, будь-яке обмеження є тимчасовим. Сподіваємось, що відновлення буде якомога швидше для Вас.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 310
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 13:00

gonzo Добрий день! Розуміємо, що йдеться про нашу картку 100 днів. Радіємо, що отримали пропозиції на її відкриття :)
Нюансів як таких не має, є певні умови які потрібно знати.
1) Пільговий період 100 днів визначається з дати першої операції та ця кінцева дата буде для всіх наступних операцій у поточному пільговому періоді.
2) Є сума обов'язкового щомісячного погашення. Формується в останній день місяця у розмірі 4% (3% для Преміумклієнтів) від залишку заборгованості. Сплатити потрібно з 1 числа наступного місяця до 18:00 останнього календарного дня місяця. Ці кошти Ви не втрачаєте, це просто обов'язкове погашення.
3) Звичайно ж, погашення всієї заборгованості протягом 100 днів з дати першої операції в пільговому періоді. Заборгованість вважається сплаченою за умови, що картка поповнена на суму заборгованості, яка була станом на кінець попереднього дня. Погашення до 18:00 враховуються в поточний день, після 18:00 - у наступний.
Вся інформація також 24/7 у застосунку "MyRaif". Коли є використані кредитні кошти, під карткою у головному меню буде спеціальна кнопка.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 310
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 17:48

А чи не є в планах розвитку MyRaif можливості отримання клієнтом в автоматичному режимі довідки про доходи та залишки на рахунках, яка необхідна для заповнення декларації?
Бо отримання цієї інформації в чаті підтримки це якийсь цирк на дроті.
Arbitr
 
Повідомлень: 402
З нами з: 07.11.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:31

  ukr0014959 написав: Для того, щоб форумчанам було зручно користуватись вашою АТБ карткою, потрібно давати хочаб невеликий КЛ, 10K наприклад, для банку загрози 0, лише профіт, бо користуватись карткою стане цікаво. Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.


Маю 3 картки АТБ: від Райфу, абанку та Сенсу.
Увага, питання: якою з цих карток я не користуюсь зовсім?
Відповідь: тією, яка дебетова. Тобто карткою Райфу...
Искатель
 
Повідомлень: 6472
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4880 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
  #<1 ... 302303304305>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.