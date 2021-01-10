Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 15:26

  RaifHelp написав:Для клієнтів віком від 60 років діє страхування за кредитною карткою "100 днів", вартість якого становить 1% від суми боргу на кінець останнього дня місяця. Це плата за страхове покриття від нещасних випадків або смерті, і вона є дійсно невеликою з огляду на можливість користуватися карткою з пільговим періодом у 100 днів без відсотків.

А для Райфу не діє стаття 55 ЗУ "Про банки та банківську діяльність"? Там прямо написано, що:
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
klug
 
Повідомлень: 9119
З нами з: 18.08.14
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 03:18

  klug написав:
  RaifHelp написав:Для клієнтів віком від 60 років діє страхування за кредитною карткою "100 днів", вартість якого становить 1% від суми боргу на кінець останнього дня місяця. Це плата за страхове покриття від нещасних випадків або смерті, і вона є дійсно невеликою з огляду на можливість користуватися карткою з пільговим періодом у 100 днів без відсотків.

А для Райфу не діє стаття 55 ЗУ "Про банки та банківську діяльність"? Там прямо написано, що:
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.


Нє. Послугу нададуть, рахунок відкриють, картку навіть дадуть. Кредлім не дадуть.
В мене так вже років надцять фішбек з лімітом. На 1 число маєш заборгованість навіть в грейсі - 0,7% страхового внеску в Уніку.
Цікавився чи можна закрити чи припинити дію того страхового договору - перша версія - можна, але ми вам кредлім обнулимо. Інша версія - взагалі неможливо, це є обов'язковою частиною договору на відкриття кредитки. Користуюся обмеженими пільговим періодом. І до 60 ще далеко, а надцять років тому було ще більше.
alibob
 
Повідомлень: 801
З нами з: 31.01.18
  #<1 ... 306307308309
