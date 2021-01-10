RaifHelp написав:Для клієнтів віком від 60 років діє страхування за кредитною карткою "100 днів", вартість якого становить 1% від суми боргу на кінець останнього дня місяця. Це плата за страхове покриття від нещасних випадків або смерті, і вона є дійсно невеликою з огляду на можливість користуватися карткою з пільговим періодом у 100 днів без відсотків.
А для Райфу не діє стаття 55 ЗУ "Про банки та банківську діяльність"? Там прямо написано, що:
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Нє. Послугу нададуть, рахунок відкриють, картку навіть дадуть. Кредлім не дадуть. В мене так вже років надцять фішбек з лімітом. На 1 число маєш заборгованість навіть в грейсі - 0,7% страхового внеску в Уніку. Цікавився чи можна закрити чи припинити дію того страхового договору - перша версія - можна, але ми вам кредлім обнулимо. Інша версія - взагалі неможливо, це є обов'язковою частиною договору на відкриття кредитки. Користуюся обмеженими пільговим періодом. І до 60 ще далеко, а надцять років тому було ще більше.