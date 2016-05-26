RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 07:51

  Howl написав:
  RaifHelp написав:Якщо в застосунку з тих чи інших причин актуалізувати дані немає можливості, можна написати до чату: "Навушники" - "Написати в чат" і наші оператори підкажуть альтернативні шляхи та допоможуть вирішити запит.
Маючи досвід спілкування з ботом ПриватБанком, я пробував допомогти пенсіонеру обійти цього бота -- 30 хвилин спілкування і з'єднатися з оператором я не зміг.
Візьміть приклад із ПриватБанку, Сенс банку. Якщо боту декілька разів написати "оператор", то бот уже без питань з'єднує з оператором.

Я боту писав різні словосполучення щодо актуалізації даних. Він мені на них надає загальну відповідь, як пройти цей процес. Але не давав запропонувати з'єднання з оператором. Уже писав "оператор", він уточнював суть питання, написав і знову по колу. Дуже складно.

Фактично весь процес у пенсіонера був наступний.
Телефонували з відділення і повідомили про необходимість пройти актуалізацію даних. Пенсіонер не може відвідати відділення банку, бо в населеному пункті, де він находився відділення немає. Через застосунок можна було оновити якщо є біометричні документи в Дії (зауважу, що людина може мати біометричні документи, але якщо документ оформлено без РНОКПП, то в Дії він не відображається). Зміг допомогти, щоб пенсінеру зателефонували й вона пройшла процес у телефонному режимі. Але потім, як виявилося необхідно було продовжити процес у застосунку.
Відносно складний процес. На сайті детального опису немає щодо цієї процедури.

Ви не враховуєте основне - яку мету переслідували, коли запустили бота.
А тут вона очевидна - менше звернень, менше навантаження на живих людей. Менше навантаження - менша кількість працівників коллцентру. Відповідно, це менший фонд оплати праці🙂
Економія очевидна.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 07:56

Re: Райффайзен Банк

  idealstorm написав:Ви не враховуєте основне - яку мету переслідували, коли запустили бота.
А тут вона очевидна - менше звернень, менше навантаження на живих людей. Менше навантаження - менша кількість працівників коллцентру. Відповідно, це менший фонд оплати праці🙂
Економія очевидна.

А что, хорошая идея. Задолбавшиеся клиенты уходят. Банк закрывается. Экономия на ФОТ становится абсолютной. Включая ФОТ гендира, который это придумал, разумеется. Многоходовочка :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 23.03.18
Подякував: 128 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 08:11

  moveton написав:
  idealstorm написав:Ви не враховуєте основне - яку мету переслідували, коли запустили бота.
А тут вона очевидна - менше звернень, менше навантаження на живих людей. Менше навантаження - менша кількість працівників коллцентру. Відповідно, це менший фонд оплати праці🙂
Економія очевидна.

А что, хорошая идея. Задолбавшиеся клиенты уходят. Банк закрывается. Экономия на ФОТ становится абсолютной. Включая ФОТ гендира, который это придумал, разумеется. Многоходовочка :mrgreen:

Хибна думка. Так кричали, коли банки почали виходити з веб-банкінгу у застосунки. Нічо не зламалось.
А ще це повна аналогія з мобільними операторами - у мене стабільно кілька днів неможливо з'єднатися ніяк. І поки оператори це процвітаючий бізнес,і ніхто нікуди не пішов з ринку.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 08:25

Re: Райффайзен Банк

  idealstorm написав:банки почали виходити з веб-банкінгу у застосунки. Нічо не зламалось.
Ну так а чому ламатися то там, просто прийшлося вкластися в купу смартів :shock: 8)

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6925
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 08:35

  moveton написав:А что, хорошая идея. Задолбавшиеся клиенты уходят. Банк закрывается. Экономия на ФОТ становится абсолютной. Включая ФОТ гендира, который это придумал, разумеется. Многоходовочка :mrgreen:

От физиков банкам нынче только головная боль и штрафы Нацбанка за недостаточный финмон :)
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2603 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:08

  ramzes4 написав:От физиков банкам нынче только головная боль и штрафы Нацбанка за недостаточный финмон :)

Та наши банки и без штрафов предпочитали юриков. Возни с физиками много, профита с отдельного физика обычно мало. Вон, Тазик занял промежуточную позицию: судя по рекламе, оставил физиков только с Visa Infinite и доволен, что всё стало очень профитно. Только я очень хочу посмотреть что происходит, когда такой человек в ответ на проблему с банком из телефона слышит много раз по кругу: "Я робот. Вибачте, я вас не розумiю. Переформулюйте своє питання". Почему-то кажется, что банк его отправкой смиренно поплакаться в Фейсбук не отделается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 23.03.18
Подякував: 128 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
 
3
13
1
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 09:09

  moveton написав:
  ramzes4 написав:От физиков банкам нынче только головная боль и штрафы Нацбанка за недостаточный финмон :)

Та наши банки и без штрафов предпочитали юриков. Возни с физиками много, профита с отдельного физика обычно мало. Вон, Тазик занял промежуточную позицию: судя по рекламе, оставил физиков только с Visa Infinite и доволен, что всё стало очень профитно. Только я очень хочу посмотреть что происходит, когда такой человек в ответ на проблему с банком из телефона слышит много раз по кругу: "Я робот. Вибачте, я вас не розумiю. Переформулюйте своє питання". Почему-то кажется, что банк его отправкой смиренно поплакаться в Фейсбук не отделается.

Тут з цим краще. Мінімальний преміум-пакет. При дзвінках оператор одразу.А якщо і там буде Рея, то виходу не буде окрім стукатися до персмена
nickvp
 
Повідомлень: 560
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 309310311312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11273)
16.04.2026 08:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.