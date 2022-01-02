Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 13:11

  Amethyst написав:
  Striker написав:Як тут отримати кредитний ліміт? Вже дуже довгий час в розділі Кредити жодних пропозицій. Через відділення якось реально зробити? Купа інших банків дають ліміти без проблем, а тут і в Радабанк взагалі ніяк не виходить отримати.

УБКІ (і ПВБКІ) > 450
Треба отримувати тута з/п.
Або оформити Преміальний Пакет... і десь через півроку Персмен може сам запропонувати кредліміт, перевіривши ОК-5 :idea:
І це якщо вам ще немає 58..60 років :mrgreen:


Отримую дві зарплати, ходив у відділення, оформлював заявку. Кукіш. Навіть 5K не дають, ну чисто для кешбеку. Дивні якісь.

Навіть глобус до 50K підняв
ukr0014959
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 14:13

А який сенс в дрібному ліміті, якщо, наприклад, в мене % за кредитні вже декільна місіяців менше, ніж за дебетні і взагалі такі проценти зараз висталяють для мене, що просто смішно. Ок, в мене ліміт великий і він використовується повністю для іншого, але потреба у дрібному.. Кожному своє, але б я не заморочувався б. Не дають, та й не дають, тим більше вже не раз правильно писали умови - у вашому випадку чекати і можливо потім з'явиться пропозиція. Я навіть не пам'ятаю через який час вона в мене з'явилася, можливо там лік йшов на великі цифри місяців. І до речі, одразу пропонували максимум по картці. Ось зараз ніяк не з'явиться пропозиція на 500к, але що поробиш
nickvp
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 14:50

В мене поки навпаки, кешбек за кредитні буває ну дуже смачний. Особливо книги 20%, відразу біжу на амазон
ukr0014959
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 15:54

  Striker написав:
  Amethyst написав:Треба отримувати тута з/п.

Та ні, дякую, в мене в ПУМБі з/п, і ліміт там під 100к. Коротше, не світить. :(

Ну почему же? Это достаточные условия, а не необходимые. У меня ЗП не то, что в Райфе, а вообще нет. И премиума нет. Рейтинг ХЗ - 90 грн (ИИ называет это "бесплатно") отдавать за эту бесполезную информацию жаба давит. Но лимит недавно налили. Так что дело тёмное что тому банку надо.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:12

Striker Добрий день!
Наявність кредитних пропозицій від Банку формується з урахуванням низки об’єктивних чинників, зокрема рівня Вашого доходу, регулярності надходжень та кредитної історії. Будь-які зміни в цих показниках можуть впливати на доступність кредитування.
Ці фактори залежать безпосередньо від Вашої фінансової ситуації. Щойно в них відбудуться позитивні зміни, система це зафіксує, і Банк зможе повторно розглянути можливість надання кредитної пропозиції.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:29

Re: Райффайзен Банк

  moveton написав:Рейтинг ХЗ - 90 грн (ИИ называет это "бесплатно")
Рейтинг в УБКІ мона подивитися нашару при встановленні їх застосунку. А от КІ більше одного разу на рік і моніторінг вже буде з абонкою.
ПВБКІ -- мона 1 раз на рік нашару отримати КІ (
Amethyst
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:37

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Рейтинг в УБКІ мона подивитися нашару при встановленні їх застосунку

Мне ИИ сказал, что бесплатно в трёх вариантах: приложении, телеграм боте и Приват24. В два последних у меня потребовали по 90 грн. Именно за рейтинг, а не историю. Ставить приложение я уже обломался :oops: Может и покажет, хотя и странно почему тогда их же бот денег просит.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 07:30

Re: Райффайзен Банк

у меня рейтинг 500+, часто 550+
валя каждый месяц присылает кредитное предложение, просит ок-5, получает ее (причем там все норм) и... дает отлуп

так уже больше года точно
Setta
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 09:13

Аналогично.
Уже просто не реагирую на их Кредитное предложение. Хай горят в аду
idealstorm
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 20:24

Поки не було тієї кредитки Райф постійно пропонував досить цікаві кешбеки через що виникало бажання її отримати. І ось минулого місяця я її відкрив, а пропозиції цікаві одразу зникли, ще й страховку повісили. Тепер дзвонять чому не користуєтесь.
pavyak
