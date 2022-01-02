Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2026 13:11
Amethyst написав: Striker написав:
Як тут отримати кредитний ліміт? Вже дуже довгий час в розділі Кредити жодних пропозицій. Через відділення якось реально зробити? Купа інших банків дають ліміти без проблем, а тут і в Радабанк взагалі ніяк не виходить отримати.
УБКІ (і ПВБКІ) > 450
Треба отримувати тута з/п.
Або оформити Преміальний Пакет... і десь через півроку Персмен може сам запропонувати кредліміт, перевіривши ОК-5
І це якщо вам ще немає 58..60 років
Отримую дві зарплати, ходив у відділення, оформлював заявку. Кукіш. Навіть 5K не дають, ну чисто для кешбеку. Дивні якісь.
Навіть глобус до 50K підняв
Додано: Сер 29 кві, 2026 14:13
ukr0014959 написав: Amethyst написав: Striker написав:
Як тут отримати кредитний ліміт? Вже дуже довгий час в розділі Кредити жодних пропозицій. Через відділення якось реально зробити? Купа інших банків дають ліміти без проблем, а тут і в Радабанк взагалі ніяк не виходить отримати.
УБКІ (і ПВБКІ) > 450
Треба отримувати тута з/п.
Або оформити Преміальний Пакет... і десь через півроку Персмен може сам запропонувати кредліміт, перевіривши ОК-5
І це якщо вам ще немає 58..60 років
Отримую дві зарплати, ходив у відділення, оформлював заявку. Кукіш. Навіть 5K не дають, ну чисто для кешбеку. Дивні якісь.
Навіть глобус до 50K підняв
А який сенс в дрібному ліміті, якщо, наприклад, в мене % за кредитні вже декільна місіяців менше, ніж за дебетні і взагалі такі проценти зараз висталяють для мене, що просто смішно. Ок, в мене ліміт великий і він використовується повністю для іншого, але потреба у дрібному.. Кожному своє, але б я не заморочувався б. Не дають, та й не дають, тим більше вже не раз правильно писали умови - у вашому випадку чекати і можливо потім з'явиться пропозиція. Я навіть не пам'ятаю через який час вона в мене з'явилася, можливо там лік йшов на великі цифри місяців. І до речі, одразу пропонували максимум по картці. Ось зараз ніяк не з'явиться пропозиція на 500к, але що поробиш
Додано: Сер 29 кві, 2026 14:50
Отримую дві зарплати, ходив у відділення, оформлював заявку. Кукіш. Навіть 5K не дають, ну чисто для кешбеку. Дивні якісь.
Навіть глобус до 50K підняв[/quote]
А який сенс в дрібному ліміті, якщо, наприклад, в мене % за кредитні вже декільна місіяців менше, ніж за дебетні і взагалі такі проценти зараз висталяють для мене, що просто смішно. Ок, в мене ліміт великий і він використовується повністю для іншого, але потреба у дрібному.. Кожному своє, але б я не заморочувався б. Не дають, та й не дають, тим більше вже не раз правильно писали умови - у вашому випадку чекати і можливо потім з'явиться пропозиція. Я навіть не пам'ятаю через який час вона в мене з'явилася, можливо там лік йшов на великі цифри місяців. І до речі, одразу пропонували максимум по картці. Ось зараз ніяк не з'явиться пропозиція на 500к, але що поробиш[/quote]
В мене поки навпаки, кешбек за кредитні буває ну дуже смачний. Особливо книги 20%, відразу біжу на амазон
Додано: Сер 29 кві, 2026 15:54
Striker написав: Amethyst написав:
Треба отримувати тута з/п.
Та ні, дякую, в мене в ПУМБі з/п, і ліміт там під 100к. Коротше, не світить.
Ну почему же? Это достаточные условия, а не необходимые. У меня ЗП не то, что в Райфе, а вообще нет. И премиума нет. Рейтинг ХЗ - 90 грн (ИИ называет это "бесплатно") отдавать за эту бесполезную информацию жаба давит. Но лимит недавно налили
. Так что дело тёмное что тому банку надо.
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:12
Striker Добрий день!
Наявність кредитних пропозицій від Банку формується з урахуванням низки об’єктивних чинників, зокрема рівня Вашого доходу, регулярності надходжень та кредитної історії. Будь-які зміни в цих показниках можуть впливати на доступність кредитування.
Ці фактори залежать безпосередньо від Вашої фінансової ситуації. Щойно в них відбудуться позитивні зміни, система це зафіксує, і Банк зможе повторно розглянути можливість надання кредитної пропозиції.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:29
moveton написав:
Рейтинг ХЗ - 90 грн (ИИ называет это "бесплатно")
Рейтинг в УБКІ мона подивитися нашару при встановленні їх застосунку. А от КІ більше одного разу на рік і моніторінг вже буде з абонкою.
ПВБКІ -- мона 1 раз на рік нашару отримати КІ (
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:37
Amethyst написав:
Рейтинг в УБКІ мона подивитися нашару при встановленні їх застосунку
Мне ИИ сказал, что бесплатно в трёх вариантах: приложении, телеграм боте и Приват24. В два последних у меня потребовали по 90 грн. Именно за рейтинг, а не историю. Ставить приложение я уже обломался
Может и покажет, хотя и странно почему тогда их же бот денег просит.
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:30
у меня рейтинг 500+, часто 550+
валя каждый месяц присылает кредитное предложение, просит ок-5, получает ее (причем там все норм) и... дает отлуп
так уже больше года точно
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:13
Setta написав:
у меня рейтинг 500+, часто 550+
валя каждый месяц присылает кредитное предложение, просит ок-5, получает ее (причем там все норм) и... дает отлуп
так уже больше года точно
Аналогично.
Уже просто не реагирую на их Кредитное предложение. Хай горят в аду
Додано: Чет 30 кві, 2026 20:24
Setta написав:
у меня рейтинг 500+, часто 550+
валя каждый месяц присылает кредитное предложение, просит ок-5, получает ее (причем там все норм) и... дает отлуп
так уже больше года точно
Поки не було тієї кредитки Райф постійно пропонував досить цікаві кешбеки через що виникало бажання її отримати. І ось минулого місяця я її відкрив, а пропозиції цікаві одразу зникли, ще й страховку повісили. Тепер дзвонять чому не користуєтесь.
