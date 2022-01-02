|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2026 21:24
RaifHelp написав:Oberon
Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями.
Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням.
Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Це так само, як я доєднався до вашого банку аби відкрити кредитку.
Для початку запропонували відкрити дебетку, але на вході попросили фінансові документи ок5, два тижні мурижили, кілька скарг і відкрили дебетову (дибілізм). Потім ще самі на свій розсуд відкрили атб-не гівно, і після скарги закрили. Кожен місяць пхають кредитну пропозицію і після заповнення ніфіга звісно не дають.
І цей дебілізм триває уже рік.
Феєричні довбограї
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1935
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 тра, 2026 11:46
idealstorm Добрий день. Розуміємо, що процес відкриття рахунку та подальша взаємодія могли викликати у Вас розчарування через тривалість розгляду та додаткові запити. Водночас оформлення продуктів в Райфі здійснюється відповідно до встановлених правил, внутрішніх процедур Банку та чинного законодавства. Рішення приймаються індивідуально, з урахуванням внутрішніх критеріїв та аналізу наданої інформації, тому інколи вони можуть відрізнятися від очікувань клієнта.
Щодо кредитних пропозицій, вони формуються автоматично для клієнтів Райфу та залежать від рівня офіційного доходу, кредитного навантаження та кредитної історії. Переглянути наявні офери можна в застосунку в меню "Кредити".
Якщо бажаєте, щоб ми детально розібрали саме Ваш випадок і надали конкретні роз’яснення, будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення або через офіційні канали підтримки - будемо раді допомогти.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 тра, 2026 12:25
RaifHelp написав:Oberon
Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями.
Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням.
Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А можна десь побачити детальну інструкцію (можливо, Ви розпишете тут?), як правильно рефералу все зробити, щоб отримати кешбек?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6489
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1092 раз.
- Подякували: 4881 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Сер 13 тра, 2026 15:50
Знижки до 40% в АТБ з карткою АТБ від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/znyzhky-do-4 ... 1778673511
Максимальні знижки діють до 19.05
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|729
|464472
|
|
|422
|271703
|
Нед 10 тра, 2026 09:46
KVV
|
|208
|159047
|
|